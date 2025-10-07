7 de octubre de 2025 - 12:29

La insólita sanción que recibió River por cánticos de sus hinchas en el Mundial de Clubes: "Andrada c... roto"

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) multó económicamente a los de Núñez, quienes deberán presentar un plan de educación y concientización.

La hinchada de River fue sancionada por la FIFA

La hinchada de River fue sancionada por la FIFA

Foto:

Por Cristian Reta

Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores y luego de una dolorosa derrota ante Rosario Central en el Torneo Clausura, River recibió una mala noticia por parte de la FIFA, que lo sancionó económicamente por incidentes ocurridos durante su participación en el Mundial de Clubes de Estados Unidos.

Leé además

La Finalissima entre la Selección Argentina y España sigue sin sede confirmada

Chau Finalissima: la Selección Argentina perdió una sede clave para el duelo con España

Por Cristian Reta
FUERZA MIGUEL. El estado de salud de Miguel Angel Russo es muy delicado. Sigue internado en su casa.                 

Comunicado oficial de Boca: cómo está la salud de Miguel Ángel Russo

Por Redacción Deportes

Los de Núñez recibieron una contundente multa que asciende a 70.000 francos suizos, unos 88 mil dólares, monto que surge de la acumulación de infracciones cometidas tanto por la hinchada como por integrantes de la delegación “Millonaria”.

MUNDIAL DE CLUBES - RIVER PLATE.jpg
TRIUNFO EN EL MUNDIAL DE CLUBES. River estuvo a la altura en su esteno y se impuso gracias a los frentazos de Colidio, Driussi (quien salió lesionado) y Maxi Meza.

TRIUNFO EN EL MUNDIAL DE CLUBES. River estuvo a la altura en su esteno y se impuso gracias a los frentazos de Colidio, Driussi (quien salió lesionado) y Maxi Meza.

El informe de la FIFA y el alcance de la sensación a River

De acuerdo con la Federación Internacional de Fútbol Asociación los motivos incluyen cánticos discriminatorios, infracciones reglamentarias y conductas inapropiadas del público durante los encuentros del certamen. Los reportes apuntaron expresamente a los cánticos dirigidos hacia el arquero mendocino de Monterrey, Esteban Andrada, ex Boca, así como otros insultos xenófobos alusivos al clásico rival.

Además de las expresiones discriminatorias, la FIFA detalló una serie de faltas vinculadas al comportamiento del público de River en las tribunas, como por ejemplo, el ingreso de banderas no autorizadas, el lanzamiento de objetos al campo de juego, el encendido de bengalas de humo y el incumplimiento de las normas de no fumar en diversos sectores del estadio.

image
El informe de la sanci&oacute;n a River

El informe de la sanción a River

En cuanto a las consecuencias, además de la significativa sanción económica, es preciso señalar que, en caso de reincidencia o falta de acciones correctivas, la FIFA podría aplicar sanciones deportivas o disciplinarias más severas, incluyendo la posibilidad de disputar partidos con restricciones de público.

Ante la notificación oficial, la dirigencia de River reconoció los hechos y se comprometió a implementar medidas internas para evitar nuevas sanciones. En ese sentido, el club deberá presentar un plan de educación y concientización destinado a erradicar la discriminación y promover el respeto en los estadios, tal como exige la FIFA en estos casos.

Por último, cabe señalar que el cumplimiento de ese protocolo educativo será clave para que River evite un castigo mayor, como el cierre parcial del estadio Monumental en futuras competencias internacionales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La FIFA multó a la federación de Malasia y suspendió a Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado por falsificación

La FIFA destapó un escándalo por falsificación de documentos que involucra a 3 jugadores argentinos

Por Cristian Reta
Por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia visita a Racing Club. 

Independiente Rivadavia igualó 0-0 con Racing Club por el Torneo Clausura de la Liga Profesional

Por Redacción Deportes
Sufre Marcelo Gallardo. River perderá muchos jugadores por la Fecha FIFA. 

Fecha FIFA: un verdadero dolor de cabeza para River y Marcelo Gallardo

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia vs. River, semifinal histórica para el fútbol mendocino a través de la Copa Argentina. 

Independiente Rivadavia vs. River Plate por la semifinal de la Copa Argentina: cuándo y dónde se jugaría

Por Redacción Deportes