La insólita sanción que recibió River por cánticos de sus hinchas en el Mundial de Clubes: "Andrada c... roto"

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) multó económicamente a los de Núñez, quienes deberán presentar un plan de educación y concientización.

La hinchada de River fue sancionada por la FIFA

Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores y luego de una dolorosa derrota ante Rosario Central en el Torneo Clausura, River recibió una mala noticia por parte de la FIFA, que lo sancionó económicamente por incidentes ocurridos durante su participación en el Mundial de Clubes de Estados Unidos.

Los de Núñez recibieron una contundente multa que asciende a 70.000 francos suizos, unos 88 mil dólares, monto que surge de la acumulación de infracciones cometidas tanto por la hinchada como por integrantes de la delegación “Millonaria”.

MUNDIAL DE CLUBES - RIVER PLATE.jpg TRIUNFO EN EL MUNDIAL DE CLUBES. River estuvo a la altura en su esteno y se impuso gracias a los frentazos de Colidio, Driussi (quien salió lesionado) y Maxi Meza. GENTILEZA. El informe de la FIFA y el alcance de la sensación a River De acuerdo con la Federación Internacional de Fútbol Asociación los motivos incluyen cánticos discriminatorios, infracciones reglamentarias y conductas inapropiadas del público durante los encuentros del certamen. Los reportes apuntaron expresamente a los cánticos dirigidos hacia el arquero mendocino de Monterrey, Esteban Andrada, ex Boca, así como otros insultos xenófobos alusivos al clásico rival.

Además de las expresiones discriminatorias, la FIFA detalló una serie de faltas vinculadas al comportamiento del público de River en las tribunas, como por ejemplo, el ingreso de banderas no autorizadas, el lanzamiento de objetos al campo de juego, el encendido de bengalas de humo y el incumplimiento de las normas de no fumar en diversos sectores del estadio.

image El informe de la sanción a River En cuanto a las consecuencias, además de la significativa sanción económica, es preciso señalar que, en caso de reincidencia o falta de acciones correctivas, la FIFA podría aplicar sanciones deportivas o disciplinarias más severas, incluyendo la posibilidad de disputar partidos con restricciones de público.