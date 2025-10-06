Comunicado oficial de Boca: cómo está la salud de Miguel Ángel Russo

El estado de salud de Miguel Ángel Russo mantiene en vilo a todo Boca . El entrenador de 69 años está internado en su casa de la Capital Federal, con un cuadro de debilidad que le ha impedido dirigir in situ a su equipo en los últimos días, más allá de que tuvo contacto con su cuerpo técnico y futbolistas.

El DT está de licencia y volvió a ser reemplazado por sus asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez durante la goleada del Xeneize a Newell's por 5-0, este domingo por el Torneo Clausura. El plantel, en tanto, tuvo libre la jornada posterior.

Tras el triunfo, Leandro Paredes, el capitán de Boca, le transmitió públicamente el respaldo del plantel . “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza ", afirmó.

En sintonía, Úbeda también hizo mención a la situación . “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV”, expresó en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre la Lepra rosarina.

“Toda la semana estamos en permanente contacto con Miguel, está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, agregó.

Durante la jornada del lunes, el cuerpo técnico visitó al entrenador de 69 años en su domicilio. Incluso, los referentes de Boca intentaron gestionar una visita del plantel a Miguel, pero el encuentro no pudo concretarse debido a que no obtuvieron la autorización médica.

Desde principios de septiembre, Russo fue hospitalizado por breves períodos, en medio de su lucha de fondo contra un cáncer de vejiga y próstata que le detectaron en 2017 mientras dirigía a Millonarios de Bogotá.

El comunicado de Boca por la salud de Russo

Este lunes por la noche, a través de las redes sociales oficiales del club, se emitió un comunicado en señal de apoyo al director técnico. "El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", esboza el mismo.