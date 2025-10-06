6 de octubre de 2025 - 22:13

Comunicado oficial de Boca: cómo está la salud de Miguel Ángel Russo

El técnico de Boca está internado en su casa por un cuadro de debilidad. ¡Fuerza Miguel Angel Russo!

FUERZA MIGUEL. El estado de salud de Miguel Angel Russo es muy delicado. Sigue internado en su casa.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

En sintonía, Úbeda también hizo mención a la situación. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV”, expresó en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre la Lepra rosarina.

“Toda la semana estamos en permanente contacto con Miguel, está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, agregó.

Durante la jornada del lunes, el cuerpo técnico visitó al entrenador de 69 años en su domicilio. Incluso, los referentes de Boca intentaron gestionar una visita del plantel a Miguel, pero el encuentro no pudo concretarse debido a que no obtuvieron la autorización médica.

Desde principios de septiembre, Russo fue hospitalizado por breves períodos, en medio de su lucha de fondo contra un cáncer de vejiga y próstata que le detectaron en 2017 mientras dirigía a Millonarios de Bogotá.

El comunicado de Boca por la salud de Russo

Este lunes por la noche, a través de las redes sociales oficiales del club, se emitió un comunicado en señal de apoyo al director técnico. "El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", esboza el mismo.

