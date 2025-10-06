6 de octubre de 2025 - 17:49

Hace cuánto que Boca no hacía cinco goles en la Bombonera: histórica goleada ante Newell's

Boca vivió una noche ideal en La Bombonera ante Newell´s y alcanzó una cifra de gritos que no conseguía desde junio de 2022. Mejoró el Xeneize.

Boca goleó 5-0 a Newells y jugó su mejor partido de la Temporada 2025.&nbsp;

Boca goleó 5-0 a Newell's y jugó su mejor partido de la Temporada 2025. 

Boca necesitaba un partido así. En una Bombonera encendida, el equipo de Miguel Ángel Russo (que lo vio desde su casa y recibió el cariño de todos) aplastó 5-0 ante Newell’s y alcanzó una marca que llevaba más de tres años sin registrar: la última vez que había convertido cinco goles como local fue el 15 de junio de 2022, cuando superó 5-3 a Tigre por la tercera fecha del torneo local, gracias a dos goles de Darío Benedetto (ayer lució la camiseta leprosa), otro doblete de Exequiel Zeballos y un gol en contra de Nicolás Demartini.

La manito concretada ante la Lepra se suma a otra goleada resonantes del año, pero en aquel momento con Fernando Gago al mando del primer equipo y en cancha neutral: el5-0 ante Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina. Antes de eso, para encontrar una paliza similar había que remontarse hasta el 2021, cuando el Xeneize aplastó por 8-1 a Central Córdoba.

Boca jugó su mejor partido del año y doblegó a Newell's por 5-0 en La Bombonera.

Boca jugó su mejor partido del año y doblegó a Newell's por 5-0 en La Bombonera.

Además, el resultado confirma una tendencia goleadora sólida en este 2025, ya que es la cuarta vez en el año que el elenco de la Ribera gana 3-0 o más, después de los triunfos ante Independiente Rivadavia (17 de agosto), Defensa y Justicia (16 de marzo) y Central Córdoba (7 de marzo).

Boca mostró su mejor versión

El equipo, que había tenido problemas para concretar en los últimos encuentros, mostró su mejor versión en ataque, con una efectividad apabullante. De hecho, la última vez que la entidad azul y oro había terminado un primer tiempo 3-0 como local fue el 29 de mayo de 2024 ante Nacional Potosí, por la Copa Sudamericana.

Entonces, la goleada ante Newell’s no solo devuelve confianza, sino que también deja un registro estadístico que muestra el crecimiento del equipo en su faceta ofensiva. Tres años después, Boca volvió a hacer cinco goles en casa, con el mismo empuje que lo caracterizó en sus mejores épocas.

