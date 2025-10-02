2 de octubre de 2025 - 10:19

¿Sigue en Boca? Riquelme rompió el silencio y habló de Miguel Ángel Russo

El presidente de Boca brindó una entrevista y se refirió al DT del primer equipo, el cual atraviesa un delicado estado de salud.

Riquelme le habló a los hinchas de Boca

Por Cristian Reta

Boca Juniors atraviesa un cierre de semestre con más interrogantes que certezas. El equipo de Miguel Ángel Russo apenas ganó tres de los últimos 18 partidos y llega al compromiso del fin de semana frente a Newell’s en La Bombonera con dudas sobre la continuidad del entrenador en el banco de suplentes.

El DT, campeón de la Copa Libertadores 2007, no estuvo presente en el último partido ante Defensa y Justicia debido a complicaciones de salud que lo alejaron de los entrenamientos en los últimos días. En ese contexto, el presidente del club, Juan Román Riquelme, fue consultado en una entrevista por el canal oficial y dejó una definición contundente sobre el técnico.

¿Qué dijo Riquelme sobre Russo?

“Es un genio. Maneja las cosas de manera extraordinaria”, expresó Riquelme al referirse a Russo durante el repaso del semestre xeneize. Sin embargo, el dirigente no brindó precisiones sobre la evolución médica del entrenador ni respondió preguntas vinculadas a su estado de salud.

El mandatario enmarcó sus palabras en un balance de lo que fue la participación del equipo en el Mundial de Clubes, donde Boca compitió contra Benfica y Bayern Múnich: “El Mundial de Clubes le ha hecho muy bien al grupo. Han competido muy bien, se los veía con mucha ilusión. El entrenador tiene mucho que ver”.

En cuanto al rol de Leandro Paredes, el ídolo xeneize lo calificó como clave para el funcionamiento del equipo: “Leandro es el sueño de todos los bosteros. Volvió a su casa, está disfrutando cada día y se acomodó muy rápido al grupo. Ayuda muchísimo y los más chicos van a crecer al lado de él. También le dio una forma de jugar al equipo que yo disfruto mucho”.

El mensaje de Riquelme a los hinchas de Boca

En el tramo final de la entrevista, Riquelme dirigió unas palabras a los simpatizantes de Boca Juniors: “Que sigan disfrutando, apoyando al equipo, que se sientan felices de ser bosteros y que el domingo yo soy uno más de ellos y confío que el equipo nos va a regalar un gran partido. Ser bostero es maravilloso”.

Además, remarcó la importancia de la unión dirigencial e hinchada: “Nosotros estamos acá para cuidar el club con ellos y ojalá que confíen y podamos estar muchos años juntos. Les mando un beso grande y saben que los quiero mucho”.

Lo cierto es que el partido ante Newell’s en La Bombonera será decisivo no solo para las aspiraciones del equipo en el Torneo Clausura, sino también para el futuro inmediato de Miguel Ángel Russo, cuya presencia en el banco todavía no está confirmada para este duelo.

