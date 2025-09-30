Boca Juniors planifica su próximo desafío sin Miguel Ángel Russo y con cambios

Sin la presencia del DT, el Xeneize retornó a los entrenamientos pensando en el duelo ante Newell's del próximo fin de semana.

En medio de la incertidumbre por la situación de su entrenador Miguel Ángel Russo, Boca Juniors retomó las tareas durante la jornada de este martes y ya enfoca los cañones en recibir a Newell's el próximo domingo por la tarde.

La situación no es la más cómoda para el Xeneize: tres partidos seguidos sin ganar, adentro de la zona de clasificación a octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional sólo por un punto, y con el director técnico de licencia por tiempo indefinido por cuestiones de salud. Por ese motivo, el plantel comenzó una semana que será clave pensando en el futuro inmediato, y para retomar la senda de la calma.

Cavani y Palacios podrían volver al once de Boca Juniors: Carlos Palacios, atacante chileno de Boca Juniors Carlos Palacios, atacante chileno de Boca Juniors El cuerpo técnico, encabezado por el ayudante de campo Claudio Úbeda, evalúa la situación física de dos futbolistas claves para el esquema habitual, pero que se perdieron el último duelo por lesión. Se trata de los atacantes Carlos Palacios y Edinson Cavani. El uruguayo se recupera de una distensión en el psoas derecho, mientras que el chileno sufrió una molestia en el pectíneo izquierdo.

Según trascendió, el nueve evolucionó satisfactoriamente durante los últimos días, y cuenta con muchas chances de retornar al equipo titular en lugar de Milton Giménez. Por otro lado, Palacios está un poco más complicado y su presencia desde el minuto cero dependerá de si puede dejar atrás las molestias durante lo que resta de la semana.

El resto del equipo no cambiaría, ya que el cuerpo técnico desea darle confianza a un mismo esquema e intérpretes para comenzar a conformar de una buena vez una base. Sin embargo, esta idea tendrá que revalidarse en las prácticas que quedan hasta el próximo desafío.