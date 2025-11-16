Boca Juniors se quedó con el triunfo ante Tigre, y con la cima de su grupo

Boca Juniors fue superior a Tigre en La Bombonera, y se quedó con el triunfo por 2 a 0. Los goles de Ayrton Costa de cabeza y Edinson Cavani de penal, fueron suficientes para quedar en la cima de su grupo de la Liga Profesional .

Con uno ya clasificado y con el primer puesto casi asegurado, y el otro dentro de los ocho de playoffs, el trámite fue aburrido y mezquino . De manera lógica, ninguno quiso arriesgar más de la cuenta.

El Xeneize fue el que tuvo el control casi exclusivo de la pelota. La movió de un lado al otro, cuidándola como un tesoro. La presencia en la zona media de Ander Herrera, Carlos Palacios y sobre todo de Leandro Paredes resultó fundamental para lograrlo , aunque faltó conexión con el siempre peligroso Zeballos, y con el goleador Merentiel (aislado entre los centrales).

Por su parte, el Matador cuidó su arco, poblando el sector defensivo con muchos futbolistas por detrás de la línea del balón . Así logró repeler los tenues intentos del conjunto local y atravesar gran parte del encuentro sin sobresaltos.

Inclusive la visita tuvo la única importante de todo el primer tiempo. Fue a los 17’, cuando el volante Julián López apareció en la puerta del área grande, y sacó un remate difícil que Marchesín envió al córner.

El complemento siguió la misma tónica. Boca entreteniéndose con la pelota en su poder, y Tigre preocupado por no tener huecos en la última línea. El que logró romper la modorra fue Leandro Paredes, que en dos oportunidades recibió fuera del área y probó al arco. En la primera su disparo salió apenas desviado, y en la segunda exigió la respuesta de Felipe Zenobio.

Embed ¡¡LLEGÓ EL PRIMERO!! Ayrton Costa ganó de cabeza y marcó un verdadero GOLAZO para el 1-0 de Boca vs. Tigre.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/VYFdpRVvXn — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025

Y para darle justicia a todo lo que realizó en la noche de La Boca, la llave del gol fue justamente el número cinco. A los 27’, ejecutó un gran tiro de esquina que Ayrton Costa anticipó en el primer palo entre dos defensores, y que se metió ante la desesperada mirada del portero visitante.

La apertura del marcador llenó de energía al elenco de Claudio Úbeda, que aceleró para intentar liquidar la historia, y obligó a los de Dabove a romper el esquema defensivo, ya que peligraba su clasificación a los octavos del Clausura y a la Copa Sudamericana, para sumar hombres de ataque.

Sobre el cierre, la búsqueda azul y oro surtió efecto. Miguel Merentiel buscó el arco, Cardona metió la mano y el árbitro marcó penal a través de la intervención del VAR. El que se hizo cargo de la ejecución fue Edinson Cavani, que no falló para sentenciar el pleito y reconciliarse con el gol.

Embed ¡¡VOLVIÓ EL URUGUAYO!! En su vuelta a las canchas, EDINSON CAVANI la aseguró y firmó el 2-0 de Boca ante Tigre.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/uVMjTwBayl — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025

Boca logró un triunfo importante sin despeinarse, para cerrar la fase de grupos del Torneo Clausura como puntero y asegurar la localía hasta una posible final. Ahora esperará rival (el octavo de la Zona B) que se definirá este lunes.

Formaciones de Boca Juniors - Tigre:

Boca Juniors (2): Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Tigre (0): Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Julián López, Jalil Elías, Sebastián Medina; David Romero, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Datos del partido:

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Fernando Espinoza

Goles: ST: 27' Ayrton Costa (B), 47' Edinson Cavani -p- (B)

Cambios: ST: 18' G. Piñeiro por Romero (T), 18' A. Oviedo por Cabrera (T), 29' E. Cavani por Herrera (B), 35' B. Martínez por Medina (T) , 35' S. Rivero por López (T), 40' T. Belmonte por Palacios (B), 48' M. Mendía por Figal (B)

Minuto a minuto y estadísticas: