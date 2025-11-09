El clásico en imágenes: gran triunfo de Boca Juniors ante River Plate

Boca Juniors venció a River Plate por 2 a 0 en la fecha 15 del Clausura de la Liga Profesional, en una tarde cargada de emoción y pasión.
Exequiel Zeballos, figura de Boca Juniors
Boca Juniors - River Plate, por Liga Profesional
