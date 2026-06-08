El danés Christian Eriksen pronto será dado de alta

El centrocampista internacional con Dinamarca Christian Eriksen se encuentra bien tras el desmayo sufrido la víspera en el amistoso contra Ucrania y se espera que sea dado de alta pronto, informó este lunes la Federación de Fútbol Danesa (DBU).

NBA Europa un nuevo proyecto que tiene la FIBA en carpeta

Angustia en el mundo del fútbol por Chistian Eriksen: sufrió otro episodio cardíaco en pleno partido

"Hablé con Christian esta mañana y está bien. Está con su familia y de buen ánimo. Contamos con que pronto sea dado de alta y regrese a casa", señaló el médico de la selección danesa, Morten Boesen, en un comunicado publicado en la red social X.

Eriksen, que lleva un marcapasos desde que sufrió un incidente similar en la Eurocopa 2021 , se desplomó a la hora de juego durante el partido amistoso contra Ucrania, salió del campo por su propio pie y fue evacuado del terreno de juego consciente para ser trasladado al Hospital Universitario de Odense (sur).

"Estuvo inconsciente durante unos instantes, pero recuperó el conocimiento muy rápidamente y enseguida pudimos comunicarnos con él", había informado Boesen la víspera.

En el minuto 65, Eriksen se llevó la mano al pecho y cayó al suelo, lo que provocó que el árbitro reclamase la presencia de los médicos.

No es la primera vez de Christian Eriksen

El futbolista, de 34 años, fue atendido sobre el césped y fue evacuado en camilla, y el partido se suspendió de forma definitiva minutos después.

Eriksen ya sufrió un problema cardíaco en el encuentro de la Eurocopa del 2021 contra Finlandia y después reanudó su carrera con ciertas precauciones y cuidados.

El internacional danés lleva un desfribrilador automático en su cuerpo que se debe activar en estos casos.