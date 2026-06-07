Angustia en el mundo del fútbol por Chistian Eriksen: sufrió otro episodio cardíaco en pleno partido

Un domingo que debió ser amistoso se transformó en una jornada de absoluta angustia y desesperación para el mundo del fútbol, cuando el mediocampista Christian Eriksen volvió a descompensarse en pleno campo de juego , lo que obligó a las autoridades a suspender el encuentro de inmediato de manera definitiva.

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El reloj marcaba los 20 minutos del segundo tiempo en el estadio de Odense cuando la tranquilidad se transformó en pesadilla. El volante sintió una fuerte dolencia en el pecho y cayó pesadamente sobre el césped. Tras este episodio, se activó de forma automática el protocolo de emergencia de los cuerpos médicos.

Como un doloroso déjà vu, sus compañeros de selección y sus pares de Ucrania reaccionaron con rapidez y formaron un cordón humano a su alrededor para proteger su intimidad mientras los profesionales realizaban las tareas de asistencia.

Tras varios minutos, el futbolista de 34 años fue retirado en ambulancia hacia el hospital más cercano. Para llevar tranquilidad, la Unión Danesa de Fútbol emitió un comunicado oficial confirmando que el jugador "Está consciente y se siente bien según las circunstancias".

"Christian se encuentra bien y abandonó el campo por sus propios medios. Por lo que puedo ver, el marcapasos está funcionando como debe. Estuvo inconsciente durante un breve período, pero recuperó la consciencia muy rápidamente y pudimos comunicarnos con él enseguida", completó el médico Morten Boesen.

El fantasma de la Eurocopa:

image En 2021, Eriksen sufrió un paro cardíaco en pleno partido. LA Times

Es imposible disociar este dramático episodio de lo ocurrido en la Eurocopa 2021, aquel fatídico día en que Eriksen sufrió un paro cardíaco en el duelo ante Finlandia. En aquella oportunidad, su vida se salvó gracias a una reanimación milagrosa sobre el verde césped y a la posterior implantación de un desfibrilador automático que, contra todos los pronósticos médicos, le permitió volver al alto rendimiento.

Verlo caer nuevamente de esa manera generó un impacto inmediato en las redes sociales, donde clubes, colegas y fanáticos de todo el planeta comenzaron a enviar cadenas de oración y mensajes de aliento.

En lo estrictamente deportivo, el marcador favorecía a Dinamarca por 2-1 gracias a las conquistas de Patrick Dorgu y Joakim Mæhle. Sin embargo, el resultado pasó a ser un dato menor y anecdótico ante la gravedad de la situación, ya que el cuerpo técnico y los futbolistas de ambos seleccionados coincidieron en que no había garantías anímicas para continuar.