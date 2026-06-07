7 de junio de 2026 - 18:22

Angustia en el mundo del fútbol por Chistian Eriksen: sufrió otro episodio cardíaco en pleno partido

El mediocampista de Dinamarca cayó durante el amistoso con Ucrania, y tuvo que ser trasladado a un centro médico.

Angustia en el mundo del fútbol por Chistian Eriksen

Angustia en el mundo del fútbol por Chistian Eriksen

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Telegraph Football
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Duro momento de Eriksen en Dinamarca y comunicado oficial:

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El reloj marcaba los 20 minutos del segundo tiempo en el estadio de Odense cuando la tranquilidad se transformó en pesadilla. El volante sintió una fuerte dolencia en el pecho y cayó pesadamente sobre el césped. Tras este episodio, se activó de forma automática el protocolo de emergencia de los cuerpos médicos.

Como un doloroso déjà vu, sus compañeros de selección y sus pares de Ucrania reaccionaron con rapidez y formaron un cordón humano a su alrededor para proteger su intimidad mientras los profesionales realizaban las tareas de asistencia.

Tras varios minutos, el futbolista de 34 años fue retirado en ambulancia hacia el hospital más cercano. Para llevar tranquilidad, la Unión Danesa de Fútbol emitió un comunicado oficial confirmando que el jugador "Está consciente y se siente bien según las circunstancias".

"Christian se encuentra bien y abandonó el campo por sus propios medios. Por lo que puedo ver, el marcapasos está funcionando como debe. Estuvo inconsciente durante un breve período, pero recuperó la consciencia muy rápidamente y pudimos comunicarnos con él enseguida", completó el médico Morten Boesen.

El fantasma de la Eurocopa:

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En 2021, Eriksen sufri&oacute; un paro card&iacute;aco en pleno partido.

En 2021, Eriksen sufrió un paro cardíaco en pleno partido.

Es imposible disociar este dramático episodio de lo ocurrido en la Eurocopa 2021, aquel fatídico día en que Eriksen sufrió un paro cardíaco en el duelo ante Finlandia. En aquella oportunidad, su vida se salvó gracias a una reanimación milagrosa sobre el verde césped y a la posterior implantación de un desfibrilador automático que, contra todos los pronósticos médicos, le permitió volver al alto rendimiento.

Verlo caer nuevamente de esa manera generó un impacto inmediato en las redes sociales, donde clubes, colegas y fanáticos de todo el planeta comenzaron a enviar cadenas de oración y mensajes de aliento.

En lo estrictamente deportivo, el marcador favorecía a Dinamarca por 2-1 gracias a las conquistas de Patrick Dorgu y Joakim Mæhle. Sin embargo, el resultado pasó a ser un dato menor y anecdótico ante la gravedad de la situación, ya que el cuerpo técnico y los futbolistas de ambos seleccionados coincidieron en que no había garantías anímicas para continuar.

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