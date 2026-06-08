Un delantero desató la polémica: "No iremos al Mundial para ser favoritos, iremos para aplastar a todos"

A días del comienzo del Mundial , una declaración de Rayan Cherki sacudió la tranquilidad de Francia. El joven atacante expresó con contundencia la ambición del seleccionado y generó repercusiones dentro del plantel y el cuerpo técnico. Aunque el episodio no pasó a mayores, volvió a poner el foco sobre la presión que acompaña a uno de los grandes candidatos.

La polémica surgió después de la derrota por 2-1 ante Costa de Marfil en un amistoso disputado en el estadio de la Beaujoire. Más allá del resultado, el encuentro dejó aspectos positivos para los franceses, entre ellos la actuación de Cherki. El futbolista del Manchester City fue una de las figuras de la noche, marcó un gol y recibió el reconocimiento de los hinchas.

Tras el partido, durante una entrevista con TF1, el delantero analizó el rendimiento del equipo y destacó el buen clima que existe dentro del grupo. Sin embargo, una frase terminó eclipsando el resto de sus declaraciones. “No iremos al Mundial para ser favoritos, iremos para aplastar a todos”, afirmó el jugador de 22 años.

La expresión rápidamente se viralizó en Francia y, según informó L'Équipe, también llegó al vestuario y al cuerpo técnico encabezado por Didier Deschamps. Mientras los futbolistas tomaron el comentario con naturalidad, entendiendo el estilo frontal y seguro del atacante, el seleccionador observó la situación con mayor cautela.

Rayan Cherki es uno de los joyas del fútbol francés, que expone la voracidad con que ese plantel encarará el Mundial.

Deschamps viene insistiendo desde hace meses en la necesidad de mantener la prudencia. Después de los triunfos frente a Brasil y Colombia durante la gira de marzo, el entrenador había pedido autocrítica y moderación para evitar que el equipo cayera en un exceso de confianza antes de la Copa del Mundo.

Sin problemas internos

De acuerdo con el diario francés, el técnico felicitó a Cherki por su rendimiento ante Costa de Marfil, aunque también le explicó la importancia de medir el impacto de determinadas declaraciones públicas. El mensaje apuntó a recordarle que ciertas frases pueden ser interpretadas de distintas maneras tanto por los rivales como por la opinión pública.

Desde el entorno de la selección intentaron restarle dramatismo al episodio. “No existe absolutamente ningún problema entre Rayan y Didier Deschamps. Se trató de una entrevista de diez minutos en la que Rayan se expresó con libertad. Con esa frase, intentó, con las palabras de su generación, reafirmar la ambición del equipo de Francia”, señalaron.

Francia Cherki anotó un gol en la última derrota francesa ante Costa de Marfil y se mostró confiado de cara al Mundial. Gentileza

También desde el círculo cercano al jugador descartaron cualquier conflicto. L'Équipe aseguró que no existió una discusión privada específica entre ambas partes y que la situación quedó aclarada rápidamente. “Esto es parte del aprendizaje para un internacional joven que todavía suma menos de diez partidos con la selección”, agregó una fuente vinculada al equipo.

La reciente victoria del elenco francés ante Irlanda del Norte (3-1), pareció poner en el olvido las polémicas frases del delantero del Manchester City, aunque expusieron de alguna manera el fuego interno de un equipo está decidido a tener revancha tras la caída en la final de Qatar 2022, ante Argentina.

Francia aparece nuevamente entre los principales candidatos al título. Campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, el conjunto de Deschamps debutará en el Grupo I el 16 de junio frente a Senegal en Nueva Jersey. Luego enfrentará a Irak en Filadelfia y cerrará la fase inicial contra Noruega en Boston. Mientras tanto, Cherki ya comprobó que, además de sus goles, cada una de sus palabras también estará bajo la lupa.