8 de junio de 2026 - 12:16

Los 5 récords que Lionel Messi podría alcanzar en el Mundial 2026

Con 39 años casi cumplidos y una nueva Copa del Mundo por delante, Lionel Messi tiene la oportunidad de ampliar marcas históricas y romper récords que parecen imposibles de igualar.

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Por Ignacio Alvarado

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Con el nuevo formato de 48 selecciones y la posibilidad de disputar hasta ocho partidos si una selección llega a las instancias decisivas, el torneo ofrece un escenario ideal para que el rosarino continúe ampliando una leyenda que ya parece inalcanzable.

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1. Ampliar el récord de más partidos disputados en Mundiales

Actualmente, Messi es el futbolista con más encuentros jugados en la historia de las Copas del Mundo.

Luego de la final de Qatar 2022 alcanzó los 26 partidos, superando al alemán Lothar Matthäus, que acumuló 25.

Si Argentina vuelve a realizar una campaña profunda, el capitán podría acercarse o incluso superar la barrera de los 30 encuentros mundialistas, una cifra que parece imposible para las próximas generaciones.

2. Convertirse en el primer jugador con seis Mundiales

El debut argentino marcará otro momento histórico para Lionel Messi.

Con minutos en cancha, se convertirá oficialmente en uno de los pocos futbolistas con presencia en seis Copas del Mundo diferentes: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Será una marca sin precedentes para la historia de la Selección Argentina.

3. Alcanzar el récord de asistencias de Pelé

Además de goleador, Messi es uno de los máximos generadores de juego de todos los tiempos.

Actualmente suma 8 asistencias mundialistas y se encuentra muy cerca de igualar a Pelé, líder histórico con 10.

Con dos pases gol alcanzaría la marca del brasileño. Con tres, quedaría como el máximo asistidor de la historia de los Mundiales.

4. Ir por el récord de goles de Klose

Quizás sea el desafío más difícil, pero no imposible.

El alemán Miroslav Klose lidera la tabla histórica con 16 goles mundialistas.

Messi llega a 2026 con 13 tantos, por lo que necesita tres conversiones para igualarlo y cuatro para quedarse con el récord absoluto.

5. Igualar a las máximas leyendas en finales disputadas

Si Argentina vuelve a llegar al partido decisivo, Messi alcanzará su tercera final mundialista tras las disputadas en Brasil 2014 y Qatar 2022.

De esa manera igualaría a nombres históricos como Pelé, Cafú, Ronaldo y Lothar Matthäus.

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Una nueva oportunidad para agrandar la leyenda

A los 39 años, Lionel Messi ya no necesita demostrar nada. Ganó la Copa del Mundo, conquistó todos los títulos posibles y rompió prácticamente todos los récords imaginables.

Sin embargo, el Mundial 2026 le ofrece una última oportunidad para seguir ampliando números que probablemente permanezcan durante décadas. Porque si algo demostró su carrera es que cada vez que parece haber alcanzado el límite, encuentra una forma de volver a hacer historia.

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