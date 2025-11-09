Triple alegría: Boca Juniors venció 2 a 0 a River Plate y abrochó los objetivos del 2025

Con la gran actuación de Exequiel Zeballos, que anotó un gol y le sirvió otro a Miguel Merentiel, Boca Juniors venció a River Plate por 2 a 0 en La Bombonera y lo metió en serios problemas. Además, logró la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y a los playoffs de la Liga Profesional .

El comienzo del encuentro fue favorable para el Millonario, que sorprendió al Xeneize con su esquema táctico y haciéndose dueño de la pelota. Los de Gallardo durmieron el trámite con éxito, a través del juego asociado de sus volantes y del entramado de cinco defensores en el fondo. Casi no sufrió sobresaltos en su arco.

Sin embargo, le costó mucho llegar a campo contrario. En toda la primera etapa contó con dos disparos lejanos que Agustín Marchesín controló sin problemas. Uno de Maxi Salas y otro de Castaño. Nada más. Nunca encontró la forma de lastimar a su rival, y padeció de esa tibieza que evidencia desde hace rato.

Boca fue de menor a mayor. Empezó dubitativo, y fue creciendo con el desarrollo de las acciones. A pesar de contar con un mediocampo con claras características de posesión de balón, el que se sacó pecho por el equipo fue Exequiel Zeballos . Fue picante y encarador, recuperando esa confianza que en algún momento maravilló a todos.

El 7 bravo avisó con una escapada por el medio que murió con un disparo en las manos de Armani, y luego concretó en el final de la etapa inicial: Ayrton Costa tiró el pase largo, Milton Giménez intentó ganar en las alturas, pero el esférico pasó de largo y le quedó al Chango. El volante encaró al defensor central Lautaro Rivero, no pudo ante el portero de River en la primera instancia, y luego convirtió en el rebote.

¡GOL DE BOCA! El Changuito Zeballos encaró mano a mano y en el rebote, anotó el 1-0 ante River

En el comienzo de la segunda mitad, Zeballos volvió a iluminarse. Esta vez presionó a Martínez Quarta, para luego despacharse con una veloz corrida contra la raya, dejando de lado a Portillo sin problemas. Cuando llegó a la puerta del área chica, la tocó al medio para que Merentiel sólo tenga que empujarla. Una obra de arte.

¡LLEGÓ EL SEGUNDO DE BOCA! Al minuto del segundo tiempo, corrida del Changuito Zeballos y Merentiel la empujó para el 2-0 sobre River



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2025

Ambos tantos fueron golpes muy duros para los de Gallardo, que continuaron pasándola mal ante un renovado dueño de casa. En pocos minutos, Milton Giménez no pudo aprovechar dos chances clarísimas para estampar el 3 a 0. Los ingresos de Juanfer Quintero y Miguel Borja fueron los intentos de River por recuperar la redonda, pero ambos chocaron con un Boca envalentonado y la mala puntería de Galarza y Salas, que se pierdieron el descuento.

Con esta victoria, el cuadro de Claudio Úbeda logró la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional y abrochó su cupo para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, los dos grandes objetivos de la segunda parte del año. El Millonario, por su parte, quedó sumergido en una crisis sin igual en los últimos tiempos y deberá cambiar rápidamente el chip.

Formaciones de Boca Juniors - River Plate:

Boca Juniors (2): Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River Plate (0): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido:

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Nicolás Ramírez

Goles: PT: 46' Exequiel Zeballos (BJ). ST: 1' Miguel Merentiel (BJ)

Cambios: PT: 32' M. Galarza Fonda por Meza (RP). ST: 00' J. Quintero por Rivero (RP), 14' M. Borja por Driussi (RP), 14' G. Galoppo por Castaño (RP), 28' A. Herrera por Palacios (BJ), 41' T. Belmonte por Paredes (BJ) 41' M. Braida por Merentiel (BJ), 50' K. Zenón por Zeballos (BJ)

