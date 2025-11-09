9 de noviembre de 2025 - 19:02

Dua Lipa con la camiseta de la Selección vivió el Superclásico en La Bombonera

Tras sus conciertos en el Monumental, la artista británica se sumó al clásico argentino y rindió homenaje a la música local. Se llevó todas las miradas.

Dua Lipa en un palco de La Bombonera, luciendo la camiseta de la Selección Argentina durante el Superclásico entre Boca y River, disfrutando del fútbol junto a las estrellas del país.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La presencia de Dua Lipa en uno de los palcos de La Bombonera durante el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate generó sorpresa y revuelo en el ambiente futbolístico argentino. La artista británica, de origen albanés y reconocida internacionalmente, aceptó la invitación de la dirigencia xeneize para presenciar el partido de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La visita de Dua Lipa se produjo tras sus dos conciertos en el Estadio Monumental los días previos, y antes de continuar su gira por Chile, donde tiene programadas dos funciones en Santiago. Hasta último momento se mantuvo la incertidumbre sobre su presencia en La Bombonera, especialmente después de que la cuenta oficial de River Plate compartiera imágenes de la cantante luciendo la camiseta del club. Finalmente, fue vista en el palco cinco, acompañada por seguridad, pero con la albiceleste.

image
Lipa estuvo acompa&ntilde;ada por su equipo de seguridad.&nbsp; &nbsp;

Lipa estuvo acompañada por su equipo de seguridad.

“Dua Lipa con los colores más lindos. Acompañada por el vicepresidente Ignacio Villarroel, posó con el Manto Sagrado después de sus recitales en nuestra casa”, publicó River Plate, causando furor entre los fanáticos de la artista y del club.

Su llegada también afectó la logística del equipo millonario, que debió alojarse en el Alvear Icon de Puerto Madero en lugar de concentrar en el Monumental. Allí, el presidente Stefano Di Carlo compartió una cena con el cuerpo técnico y los jugadores antes del partido.

Durante sus conciertos en Buenos Aires, Dua Lipa rindió homenaje a la música argentina interpretando “Tu misterioso alguien” de Miranda! y “De música ligera” de Soda Stereo, recordando su paso como telonera de Coldplay en 2017.

image
Dua Lipa durante el supercl&aacute;sico en La Bombonera.&nbsp;

Dua Lipa durante el superclásico en La Bombonera.

Esta visita marca su tercera estadía en el país: debutó en 2017 con Coldplay, volvió en 2022 con dos shows en el Campo Argentino de Polo y regresó en 2025 para dos noches consecutivas en el Monumental, con éxitos de su carrera como “New Rules”, “Be the One” y temas de su nuevo álbum.

