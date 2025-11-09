Bernardo Llaver, protagonista en Río Cuarto: el mendocino peleó adelante pero no alcanzó el podio en el TC2000

El piloto esteño lideró algunos tramo de la segunda final y terminó cuarto, manteniendo intactas sus chances de pelear por el campeonato que concluirá en Mendoza.

El mendocino Berni Llaver (tercero) se mantuvo entre los punteros a lo largo de la competencia, pero no logró subir al podio en Córdoba.

Berni Llaver (Honda) volvió a demostrar su jerarquía en el Turismo Carretera 2000 y fue uno de los grandes protagonistas de la segunda final disputada en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. El mendocino lideró buena parte de la competencia y terminó cuarto en una carrera vibrante que tuvo de todo, con maniobras al límite, toques y un desenlace apasionante.

La victoria quedó en manos de Agustín Canapino, quien a bordo del Renault del AXION energy Sport selló su cuarta conquista del año, seguido por Facundo Ardusso (Honda) y Braian Quevedo (Honda). Sin embargo, la actuación de Llaver, al comando también del Honda, fue una de las más destacadas del fin de semana.

Desde la partida, el mendocino se mostró y presionó a Lucas Valle en los primeros metros y, tras un toque entre Ardusso y el propio Valle, logró quedarse con la punta de la carrera. Durante varias vueltas, el piloto esteño mantuvo a raya a dos pesos pesados como Ardusso y Canapino, defendiendo la posición con maniobras precisas y carácter.

image Agustín Canapino se impuso en Río Cuarto y se afirmó en el liderazgo del campeonato. Completaron el podio Facundo Ardusso y o Braian Quevedo. Gentileza. A diez minutos del final, Llaver se mantenía firme al frente del pelotón, pero un despiste de Martín Mura en la curva uno provocó el ingreso del auto de seguridad. El relanzamiento fue clave para Canapino que aprovechó la mínima oportunidad para superar a Ardusso y luego a Llaver, en una maniobra quirúrgica que lo llevó directo a la victoria.

La bandera a cuadros encontró a Canapino primero, Ardusso segundo y Quevedo tercero, con Llaver cuarto, cerrando una actuación sólida que lo mantiene en plena pelea por el campeonato.