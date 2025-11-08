Bernardo Llaver fue segundo en Río Cuarto y se afirma en la pelea del TC2000

El mendocino hizo podio en la primera carrera del TC2000 y mañana largará desde la primera fila junto a Lucas Valle, con chances de seguir sumando puntos importantes en el campeonato.

El mendocino Berni Llaver (izquierda) tuvo un gran rendimiento en el circuito cordobés y se subió al podio.

En una intensa primera carrera de la 11ª fecha del Turismo Carretera 2000 en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Bernardo Llaver logró un destacado segundo puesto, consolidando su posición como uno de los protagonistas del campeonato. La victoria quedó en manos de Lucas Valle (Honda-Coiro Competición), mientras que Facundo Ardusso completó el podio. De esta manera Honda hizo triplete.

El piloto mendocino, a bordo de su Honda del RV Racing, largó desde la segunda fila junto a Riva y rápidamente se posicionó detrás de Lucas Valle, superando a Ardusso y asegurando el segundo lugar. A lo largo de la competencia, Llaver realizó maniobras estratégicas para mantener su posición frente a Canapino, quien buscaba acercarse al lote de punta.

Bernardo Llaver Berni Llaver PrensaTurismoCarretera2000 Cuando Ardusso logró superar a Llaver a pocos minutos del final, el mendocino ejecutó una maniobra defensiva que le impidió a Canapino avanzar, asegurando así su lugar en el podio. Sobre el final de la carrera, Llaver volvió a ganar terreno y consolidó su segundo puesto, detrás del ganador Valle.

Con este resultado, Llaver se mantiene como tercero en el campeonato, con 587 puntos, a la expectativa de recortar diferencias con el líder Agustín Canapino (614) y Ardusso (598).