TN en Río Cuarto: Julián Santero largará 16° y Vicino desde la quinta posición en la Clase 3

El mendocino puntero del campeonato deberá remontar tras una clasificación complicada, mientras que Lucas Vicino largará desde la quinta posición. Canapino hizo la pole en Río Cuarto.

El piloto maipucino, a bordo de su Toyota, finalizó quinto en la clasificación en el circuito de Río Cuarto.

La clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo de Río Cuarto dejó a los pilotos mendocinos en posiciones dispares de cara a las series del domingo. Julián Santero, puntero del campeonato, finalizó 16°, mientras que, el piloto de Maipú, Lucas Vicino logró un destacado registro que lo ubicará mañana en la quinta posición de largada.

En la ciudad cordobesa la Clase 3 está disputando la fecha 11 del campeonato y que tiene a Santero en la cima del certamen. La última prueba del 2025 del TN se correrá en Mendoza a fines de este mes en el autódromo Jorge Ángel Pena, donde el Piloto Volador buscará sumar su segundo título en la categoría, por primera vez en su historia, frente a los fierreros mendocinos.

image Julián Santero terminó lejos del clasificador en la ciudad cordobesa. prensaapat El arrecifeño Agustín Canapino (Toyota Corolla) se quedó con la pole position tras establecer un tiempo de 1m10s127, superando por apenas 0s199 a Santiago Mallo (Chevrolet Cruze). Canapino, que ya suma 11 “poles” en distintas categorías este año, marcó su primer récord de clasificación en la Clase 3 del TN como titular, y destacó: “Estoy muy contento con esta pole luego de aceptar este desafío y esta locura que decidimos de un día para otro. En Rosario estábamos para andar muy bien, pero pasaron varias cosas. En una carrera normal y sin kilos pudimos mostrar el potencial del auto en una categoría con muy buenos pilotos y equipos”.

image Mientras que, Vicino quien terminó segundo en la serie expresó: "Hicimos una muy buena vuelta, si bien nos faltaba un poco de ritmo, durante los entrenamientos anduvimos muy bien. Se redondeó todo y estamos muy bien para mañana", señaló el mendocino.

Mañana se disputarán las series de 5 vueltas, la primera comenzará a las 10.05 con Canapino y Alfonso Domenech (VW Virtus) en la primera fila. La segunda batería tendrá a Santiago Mallo y Lucas Vicino (Toyota Corolla) en la primera fila, mientras que la tercera arrancará a las 11, con Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) y Fabián Yannantuoni (Ford Focus) adelante.