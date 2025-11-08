TN en Río Cuarto: Julián Santero largará 16° y Vicino desde la quinta posición en la Clase 3

La clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo de Río Cuarto dejó a los pilotos mendocinos en posiciones dispares de cara a las series del domingo. Julián Santero, puntero del campeonato, finalizó 16°, mientras que, el piloto de Maipú, Lucas Vicino logró un destacado registro que lo ubicará mañana en la quinta posición de largada.
En la ciudad cordobesa la Clase 3 está disputando la fecha 11 del campeonato y que tiene a Santero en la cima del certamen. La última prueba del 2025 del TN se correrá en Mendoza a fines de este mes en el autódromo Jorge Ángel Pena, donde el Piloto Volador buscará sumar su segundo título en la categoría, por primera vez en su historia, frente a los fierreros mendocinos.
El arrecifeño Agustín Canapino (Toyota Corolla) se quedó con la pole position tras establecer un tiempo de 1m10s127, superando por apenas 0s199 a Santiago Mallo (Chevrolet Cruze). Canapino, que ya suma 11 “poles” en distintas categorías este año, marcó su primer récord de clasificación en la Clase 3 del TN como titular, y destacó: “Estoy muy contento con esta pole luego de aceptar este desafío y esta locura que decidimos de un día para otro. En Rosario estábamos para andar muy bien, pero pasaron varias cosas. En una carrera normal y sin kilos pudimos mostrar el potencial del auto en una categoría con muy buenos pilotos y equipos”.
Mientras que, Vicino quien terminó segundo en la serie expresó: "Hicimos una muy buena vuelta, si bien nos faltaba un poco de ritmo, durante los entrenamientos anduvimos muy bien. Se redondeó todo y estamos muy bien para mañana", señaló el mendocino.
Mañana se disputarán las series de 5 vueltas, la primera comenzará a las 10.05 con Canapino y Alfonso Domenech (VW Virtus) en la primera fila. La segunda batería tendrá a Santiago Mallo y Lucas Vicino (Toyota Corolla) en la primera fila, mientras que la tercera arrancará a las 11, con Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) y Fabián Yannantuoni (Ford Focus) adelante.
Con Santero obligado a remontar desde la 16ª posición y Vicino en la quinta, la jornada promete acción y lucha intensa en la definición de la Clase 3 del TN en Río Cuarto, rumbo a la 11ª y anteúltima fecha del campeonato 2025.