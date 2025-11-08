Franco Colapinto no encontró ritmo y partirá 18° en el Gran Premio de Brasil

Tras el accidente sufrido en la Sprint, el piloto argentino pudo participar de la clasificación del GP de San Pablo y largará mañana desde el 18° puesto. La pole quedó en manos de Lando Norris (McLaren), mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó 9°.

El piloto argentino hizo una primera giro a mítico Interlagos a modo de prueba y fue el más lento de la vuelta, en el inicio de la clasificación.

Tras ganar la sprint en el primer turno del sábado, Lando Norris (McLaren) se quedó con la pole position tras marcar un registro de 1'09"511. Detrás de él comenzarán Andrea Kimi Antonelli (2°), Charles Leclerc (3°) y Oscar Piastri (4°).

El piloto Franco Colapinto redondeó una jornada para el olvido en el Gran Premio de San Pablo, que se disputa en Brasil en el circuito de Interlagos. Luego de accidentarse en la vuelta 6 de la Sprint, el A525 del argentino fue reparado hasta minutos antes de la sesión de clasificación y pudo competir, pero no tuvo el rendimiento para dar pelea.

Su mejor vuelta fue 1'10"632 que sólo le alcanzó para quedar por delante de Gabriel Bortoleto (no pudo salir a pista tras su brutal choque en la Sprint) y de Yuki Tsunoda, pero no le permitió siquiera mejorar su registro más rápido del viernes (1'10"441).

Franco Colapinto El piloto argentino sufrió un triple choque y debió abandonar la carrera en Brasil. web Obviamente, muy agradecido con el equipo que hicieron todo lo posible para poner el auto en pista. Pero creo que después del cambio de chasis, de todo el auto entero, se sintió medio raro. Difícil, íbamos muy lento y no tenía el ritmo que necesitaba”, expresó el argentino.

La contracara en Alpine fue su compañero Pierre Gasly, que tuvo una brillante actuación tras haber sumado un punto para el equipo al quedar octavo en la Sprint.