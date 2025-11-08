La sorpresa de Franco Colapinto al aparecer en el Fan Zone de Interlagos disfrazado

El piloto de Alpine se infiltró entre el público con bigotes falsos, una peluca y sombrero.

Franco Colapinto estuvo presente en el Fan Zone de Interlagos de San Pablo y aparfeció con un disfraz.

Tras ser confirmado este viernes como piloto titular del equipo Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto protagonizó un divertido momento en el Fan Zone de Interlagos de San Pablo.

El joven argentino ideó un plan para sorprender a los fanáticos presentes.

En lugar de subir al escenario por la parte de atrás junto a su compañero Pierre Gasly , Colapinto decidió camuflarse entre el público. Se disfrazó con una chaqueta de la organización, gorra negra, una peluca y un bigote postizo, logrando mezclarse con algunos empleados del evento.

El apoyo de los argentinos La gran cantidad de argentinos que contaban con tickets para el Fan Zone explotaron en un emocionante cántico, reafirmando su apoyo al nuevo piloto de F1: "Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Colapinto, todos la vuelta vamos a dar".