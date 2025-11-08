8 de noviembre de 2025 - 11:48

La sorpresa de Franco Colapinto al aparecer en el Fan Zone de Interlagos disfrazado

El piloto de Alpine se infiltró entre el público con bigotes falsos, una peluca y sombrero.

Franco Colapinto estuvo presente en el Fan Zone de Interlagos de San Pablo y aparfeció con un disfraz. 

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tras ser confirmado este viernes como piloto titular del equipo Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto protagonizó un divertido momento en el Fan Zone de Interlagos de San Pablo.

El joven argentino ideó un plan para sorprender a los fanáticos presentes.

En lugar de subir al escenario por la parte de atrás junto a su compañero Pierre Gasly , Colapinto decidió camuflarse entre el público. Se disfrazó con una chaqueta de la organización, gorra negra, una peluca y un bigote postizo, logrando mezclarse con algunos empleados del evento.

El apoyo de los argentinos

La gran cantidad de argentinos que contaban con tickets para el Fan Zone explotaron en un emocionante cántico, reafirmando su apoyo al nuevo piloto de F1: "Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Colapinto, todos la vuelta vamos a dar".

Luego de la performance Colapinto bajó a saludar directamente a los fans, posó para selfies y firmó autógrafos sobre banderas argentinas en la previa de lo que será la Sprint Race.

El piloto argentino buscará en Brasil seguir acumulando experiencia y buenos rendimientos para seguir conformando a la escudería francesa. 

