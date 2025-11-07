7 de noviembre de 2025 - 13:18

Tras ser confirmado para el 2026, Franco Colapinto terminó 16° en la FP1 de Brasil

El piloto argentino volverá a correr esta tarde en la clasificación para la carrera sprint de mañana.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Colapinto se mostró desconcertado sobre qué rendimiento mostrará Alpine en Brasil, aunque sí hizo hincapié en que la lluvia puede ayudar. 

Franco Colapinto vuelve a Brasil por su revancha en la F1 y se prepara para ser titular en Alpine en 2026

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto correrá en el 2026 en Alpine y será piloto titular. 

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular para la Fórmula 1 en 2026

Por Redacción Deportes

El más rápido de la tanda fue Oscar Piastri, que con su McLaren marcó 1:09.975. Su compañero Lando Norris se ubicó segundo con 1:10.259, mostrando algunos tintes de dominio que tuvo el equipo británico en el año.

La mejor vuelta de Colapinto fue con neumáticos medios, lo que lo dejó a 0.479 segundos de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que tuvo un gran arranque: el francés logró el 7° mejor tiempo (1:10.681) y se mostró competitivo desde el inicio.

En tanto, uno de los pocos incidentes de la sesión lo protagonizó Yuki Tsunoda, quien perdió el control de su monoplaza e impactó contra los muros de seguridad. El futuro futuro en el equipo Red Bull sigue siendo una incógnita.

Días y horarios del Gran Premio de Brasil 2025

Viernes 7 de noviembre: Clasificación Sprint: 15.30

Sábado 8 de noviembre: Carrera Sprint: 11.00 - Clasificación: 15.00

Domingo 9 de noviembre: Carrera (71 vueltas): 14.00

Dónde ver la carrera de Franco Colapinto

Los canales que trasmiten este fin de semana de F1 son: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica), F1TV (plataforma oficial), BandSports (Brasil), DAZN (España), ESPN Deportes (EE.UU.), Sky Italia, Sky Sports (Reino Unido).

