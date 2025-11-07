Tras ser confirmado para el 2026, Franco Colapinto terminó 16° en la FP1 de Brasil

El piloto argentino completó su primera sesión oficial como corredor confirmado de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1. En la práctica libre 1 del Gran Premio de Brasil, disputada este viernes en Interlagos, Colapinto finalizó en el puesto 16 con un tiempo de 1:11.160.
El más rápido de la tanda fue Oscar Piastri, que con su McLaren marcó 1:09.975. Su compañero Lando Norris se ubicó segundo con 1:10.259, mostrando algunos tintes de dominio que tuvo el equipo británico en el año.
La mejor vuelta de Colapinto fue con neumáticos medios, lo que lo dejó a 0.479 segundos de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que tuvo un gran arranque: el francés logró el 7° mejor tiempo (1:10.681) y se mostró competitivo desde el inicio.
En tanto, uno de los pocos incidentes de la sesión lo protagonizó Yuki Tsunoda, quien perdió el control de su monoplaza e impactó contra los muros de seguridad. El futuro futuro en el equipo Red Bull sigue siendo una incógnita.
Días y horarios del Gran Premio de Brasil 2025
Viernes 7 de noviembre: Clasificación Sprint: 15.30
Sábado 8 de noviembre: Carrera Sprint: 11.00 - Clasificación: 15.00
Domingo 9 de noviembre: Carrera (71 vueltas): 14.00
Dónde ver la carrera de Franco Colapinto
Los canales que trasmiten este fin de semana de F1 son: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica), F1TV (plataforma oficial), BandSports (Brasil), DAZN (España), ESPN Deportes (EE.UU.), Sky Italia, Sky Sports (Reino Unido).