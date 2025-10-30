¿Franco Colapinto a los besos con una cantante? El piloto fue visto en un boliche tras la carrera en México

El argentino no escapó de las cámaras, que lo captaron en compañía de una reconocida cantante uruguaya. Bizarrap también se encontraba en el lugar.

El desempeño de Franco Colapinto en la carrera de Fórmula 1 en México sigue estando bajo la lupa, tras una "desobediencia" a su equipo en su anterior circuito, la falta de puntos y las estrategias cuestionables de Alpine. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para que la noche posterior a la carrera el piloto se relaje un poco.

Según informaron desde el programa LAM (América TV), Colapinto estaría iniciando un romance con Meri Deal, la exvocalista de "Toco para vos". Además detallaron difundieron una serie de videos en los que ambos salen siempre juntos.

Embed #LAM | Pepe Ochoa acaba de revelar un romance tope de gama: Franco Colapinto y Meri Deal (ex 'Toco Para Vos') pic.twitter.com/SlTdKlvNLl — Pretty Little Chismes (@plchismes) October 30, 2025 El panelista Pepe Ochoa presentó el informe y relató: "Franco Colapinto corrió en México el fin de semana e hicieron un cierre con una fiesta el domingo". "Ella se apersonó y entraron. Fueron al VIP con Bizarrap y un par más, y lo primero que se vio fue un coqueteo. Arrancaron medio tímidos, pero empezaron a charlar y él metió un beso", agregó el panelista.

"Estuvieron toda la noche juntos, abrazados, y luego se retiraron juntos", aseguró Ochoa. Cabe mencionar que Meri Deal, cuyo nombre real es María Inés Deal Herrán, nació en Uruguay el 22 de noviembre de 1996.

Franco Colapinto y Meri Deal Franco Colapinto y Meri Deal, ¿nuevo romance? La joven saltó a la fama en 2015 cuando formó parte del grupo de "cumbia cheta" Toco para vos. En ese entonces tenía 19 años y se hizo conocida con hits como "Sólo Necesito" y "Hasta la Luna".