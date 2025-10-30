Se supo la exorbitante suma que debió pagar Franco Colapinto a Alpine tras desobedecer las órdenes de equipo

Tras el polémico sobrepaso a Pierre Gasly en el GP de Austin, Franco Colapinto fue sancionado internamente, pero un patrocinador decidió hacerse cargo del pago.

El Gran Premio de Austin de Fórmula 1 dejó una situación que generó controversia dentro de la escudería Alpine. En la anteúltima vuelta, Franco Colapinto desobedeció las órdenes del equipo y decidió superar a su compañero Pierre Gasly, finalizando la carrera por delante del francés.

Semanas después, trascendió que la decisión del piloto argentino no fue bien recibida por la dirección del equipo. Según informó el medio Bardeo.News, Alpine le aplicó una multa interna de 100 mil euros por no respetar las instrucciones dadas desde boxes.

Franco Colapinto superó a Pierre Gasly en el #USGP



La ayuda inesperada a Franco Colapinto

A pesar de la sanción, Colapinto no tuvo que afrontar el pago. La información señala que el dueño de MercadoLibre, Marcos Galperín, intervino y cubrió el monto total de la multa. El empresario argentino, uno de los principales patrocinadores de la escudería francesa, consideró que la maniobra del piloto tuvo un valor publicitario inesperado.

Durante el sobrepaso, las cámaras oficiales de la transmisión captaron de forma nítida el logo de MercadoLibre en ambos monoplazas, lo que significó una exposición de alto impacto para la marca. Esa coincidencia habría sido el argumento por el cual Galperín decidió hacerse cargo de la sanción impuesta a Colapinto.

Franco Colapinto superó a Gasly tras desobedecer a su equipo Fórmula 1: El team de Alpine Gentileza Franco Colapinto, enfocado en el Gran Premio de Brasil Con el tema ya resuelto, el piloto de Pilar se prepara para su próxima presentación en la temporada 2025 de la Fórmula 1. El Gran Premio de Brasil, que se correrá el domingo 9 de noviembre a las 14.00 horas (hora argentina) en el Autódromo José Carlos Pace de San Pablo, será su siguiente desafío.