Argentinos e Independiente Rivadavia ya tienen sede para la final de la Copa Argentina 2025

El miércoles 5 de noviembre A LAS 21, El "Bicho" e Independiente Rivadavia disputarán la final de la Copa Argentina 2025 en el estadio de Instituto de Córdoba.

Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia se miden por la final de la Copa Argentina

El próximo miércoles 5 de noviembre, el fútbol argentino tendrá una final inédita, cuando Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se enfrenten por la gran final de la Copa Argentina 2025. Esta será la primera vez que ambos clubes definan el título del certamen, y también una nueva sede debutará como anfitriona de este decisivo partido-

Se trato del estadio Estadio Monumental Presidente Perón, casa de Instituto de Córdoba. Cuando estaba todo planficado para jugarse en La Pedrera, Villa Mercedes, Provincia de San Luis, los popes del Bicho, argumentaron la distancia que tenían que recorrer para llegar a la sede y luego de 72 horas de negociaciones, donde el presidente Azul, Daniel Vila, estuvo al frente en todo momento, designaron la cancha de la Gloria para recibir este encuentro.

Historia dela cancha de Instituto de Córdoba: sede para la final de la Copa Argentina image La cancha de Instituto de Córdoba fue inaugurada el 15 de agosto de 1951 y se construyó con la colaboración del gobierno nacional de Juan Domingo Perón (por eso lleva el nombre del ex presidente argentino). La sede recibe partidos de la Copa Argentina desde 2015. Capacidad: 30 mil espectadores.

Vale recordar que en el 2023, en ese mismo estadio Deportivo Maipú jugó a la final del Reducido para ascender a la Liga Profesional, cuyo partido perdió ante Deportivo Riestra.

El camino de Argentinos e Independiente Rivadavia para la final de la Copa Libertadores Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza alcanzaron la definición tras superar intensas semifinales. El primero de ellos fue el Bicho, que remontó un marcador adverso y venció a Belgrano 2-1.