Copa Argentina: se confirmó que habrá VAR en la final y que el árbitro principal será Nicolás Ramírez

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y el Bicho. Además, AFA confirmó que habrá VAR por primera vez.

Nicolás Ramírez será el juez de Independiente Rivadavia vs. Almirante Brown en la final de la Copa Argentina 2025.

image Nicolás Ramírez, considderado uno de los mejores árbitros del país. Gentileza. ¿Quiénes acompañarán a Nicolás Ramírez en la final de la Copa Argentina? El réferi estará acompañado por Adrián Delbarba (asistente 1), Walter Ferreyra (el 2), Fabrizio Llobet (cuarto árbitro) y Eduardo Lucero (quinto). A su vez, habrá VAR por primera vez en la historia del certamen: estará a cargo de Héctor Paletta junto a Pablo Dóvalo (AVAR).

Ramírez viene de dirigir partidos importantes este año: estuvo en los dos clásicos calientes entre Racing e Independiente, en el de San Lorenzo contra Huracán en agosto y recientemente también dirigió la final de la Primera Nacional, donde el VAR fue protagonista y Gimnasia de Mendoza se impuso a Deportivo Madryn por penales para conseguir el histórico ascenso a la Liga Profesional.

La primera final de la Copa Argentina con VAR Esta final será el primer partido con VAR en la historia de la Copa Argentina. En las últimas ediciones, más allá de que ya se utilizaba el sistema para la Primera División, las autoridades del certamen adujeron que no se implementaba por cuestiones presupuestarias y de infraestructura.

image Cómo llegaron Independiente Rivadavia y Argnentinos Junior a la gran final de la Copa Argentina Independiente Rivadavia llegó a la final de la Copa Argentina tras eliminar a Estudiantes de Caseros, Platense, Central Córdoba de Rosario, Tigre y, recientemente, a River por penales en las semis. Por su parte, Argentinos dejó en el camino a Central Norte, Excursionistas, Aldosivi, Lanús y Belgrano para meterse en el mano a mano por el título con la Lepra mendocina, que será el 5 de noviembre.