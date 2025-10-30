Copa Argentina: se confirmó que habrá VAR en la final y que el árbitro principal será Nicolás Ramírez

Ramírez viene de dirigir partidos importantes este año: estuvo en los dos clásicos calientes entre Racing e Independiente, en el de San Lorenzo contra Huracán en agosto y recientemente también dirigió la final de la Primera Nacional, donde el VAR fue protagonista y Gimnasia de Mendoza se impuso a Deportivo Madryn por penales para conseguir el histórico ascenso a la Liga Profesional.
La primera final de la Copa Argentina con VAR
Esta final será el primer partido con VAR en la historia de la Copa Argentina. En las últimas ediciones, más allá de que ya se utilizaba el sistema para la Primera División, las autoridades del certamen adujeron que no se implementaba por cuestiones presupuestarias y de infraestructura.
Cómo llegaron Independiente Rivadavia y Argnentinos Junior a la gran final de la Copa Argentina
Independiente Rivadavia llegó a la final de la Copa Argentina tras eliminar a Estudiantes de Caseros, Platense, Central Córdoba de Rosario, Tigre y, recientemente, a River por penales en las semis. Por su parte, Argentinos dejó en el camino a Central Norte, Excursionistas, Aldosivi, Lanús y Belgrano para meterse en el mano a mano por el título con la Lepra mendocina, que será el 5 de noviembre.
Nicolás Ramírez, un viejo conocido de Independiente Rivadavia
El 29 de octubre, hasta el momento, es el día más importante en la historia del Club Ssportivo Independiente Rivadavia. Es que en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba,el Azul del Parque derrotó por 2-0 a Almirante Brown en tiempo suplementario, gritó campeon de la Primera Nacional y ascendió a la máxima cateogría del fútbol argentino. ¿Quién fue el árbitro esa tarde noche? Nicolás Ramírez. Que se repita la historia.