Independiente Rivadavia: Alfredo Berti, el bombero que subió al panteón de los ídolos

Alfredo Berti continúa escribiendo capítulos dorados en la historia de Independiente Rivadavia , donde se ganó el derecho de sentarse junto a los grandes ídolos. Desde salvarlo del descenso al Argentino A a salir campeón y jugar la final de la Copa Argentina hubo un recorrido inolvidable.

Corría el mes de abril de 2017, y la situación de Independiente Rivadavia en la B Nacional era apremiante. Peleando el descenso al Torneo Argentino A con un equipo que no levantaba cabeza, en medio de una profunda crisis deportiva. ¿La apuesta para oficiar de bombero y apagar el incendio? El desconocido (como DT) Alfredo Berti , que arrastraba tres años sin ponerse al frente de una institución.

En aquel momento, nadie imaginaba que esa decisión sería crucial para la historia del club . Ese entrenador que arribó con humildes números en su trayectoria (apenas pasos cortitos por Newell’s e Instituto), menos de diez años después se convirtió en el técnico más influyente, consiguiendo el ascenso a la Liga Profesional y la clasificación a la final de la Copa Argentina. Una locura.

Dichos logros fueron posibles por el método de trabajo del oriundo de Villa Constitución, con la humildad, perfil bajo, y sencillez desde lo táctico como elementos fundamentales en su idea , que comenzaron a verse en aquel 2017.

En esa oportunidad, en tres meses logró revitalizar a un plantel que parecía complicado para sostener la categoría, y lo terminó salvando del descenso. 8 victorias y 5 empates en 17 presentaciones (60% de los puntos) , alcanzó para la permanencia y para quedar en el corazón del hincha antes de irse a la Primera División, donde aceptó la oferta de Argentinos Juniors.

2023, el año inolvidable de Independiente Rivadavia y Berti:

independiente_rivadavia_de_mza_475655911_18389444785107541_9103529197057710918_n.webp Alfredo Berti DT de Independiente Rivadavia. Los Andes

Pero la cosa no quedó ahí. Algunos años después, Berti decidió aceptar conducir los destinos de un Azul que deambulaba en el comienzo del campeonato 2023. Otra vez tuvo que aplicar su sapiencia para sortear una apremiante situación, y de nuevo lo consiguió con creces.

Esa campaña quedará grabada a fuego en la retina Leprosa. A lo largo de 28 partidos, el DT explotó las bondades de un equipo que convirtió en figura al paraguayo Alex Arce, y que se fue solidificando con el tiempo. Apenas 4 derrotas y 5 empates lo llevaron tranquilamente a la final. Así llegó el 29 de octubre de 2023, fecha en la cual Berti se ganó definitivamente el amor al gritar campeón en el recordado triunfo por 2 a 0 ante Almirante Brown, en el Mario Alberto Kempes.

Y tal como sucedió en 2017, el entrenador descartó quedarse a disfrutar las mieles del éxito y la tranquilidad del deber cumplido para afrontar nuevos desafíos. En la previa del amistoso de festejo por el ascenso, confirmó su salida. "Cuando todos tiramos para el mismo lado las cosas se suelen dar con un poco más de facilidad. Está todo hablado. Llegué y se los comenté a los futbolistas y a los dirigentes al mismo tiempo. Mañana es mi último partido”

2025, otro capítulo dorado del DT en la Lepra:

Independiente Rivadavia - River Plate Independiente Rivadavia - River Plate CA

Parecía que el destino ya le había regalado a Alfredo Berti la gloria máxima con Independiente, pero, como en las dos oportunidades anteriores, nadie imaginaba lo que vendría.

El salvavidas de la Lepra tuvo que salir al rescate menos de un año más tarde, cuando Independiente necesitaba cambiar el aire y lograr la permanencia en la Liga Profesional. Como en 2017 y en 2023, el DT ajustó las piezas y logró con creces el objetivo.

En esa presentación, Berti fue el único que vaticinó lo que vendría: “Estoy con el mismo deseo y ganas que tuve en las etapas anteriores, donde estábamos sufriendo y terminamos felices. Esperemos que esta vez vayamos por el mismo camino".

Y para cumplir su presagio, otra fecha histórica que quedó escrita en el libro dorado de la institución y de Alfredo Berti. La victoria por penales ante River le permitió al Azul ser el primer equipo de Cuyo en meterse en la final de la Copa Argentina, y elevó al entrenador a la indiscutible categoría de ídolo, ese que llegó como un completo desconocido hace tan sólo 8 años atrás.

De pelear el descenso al Argentino A a jugar la final de la Copa Argentina eliminando a River. De deambular por la Primera Nacional a asentarse en Primera División sin tener que mirar la tabla de abajo. El crecimiento de Independiente es innegable, digno de admirar, y hubiese sido imposible sin el aporte de ese bombero.