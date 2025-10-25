25 de octubre de 2025 - 09:28

Ezequiel Centurión pide calma en Independiente Rivadavia: "Ahora a meternos en el campeonato"

El arquero de la Lepra, clave en la definición por penales ante River Plate por Copa Argentina, no quiere descuidar el plano local.

El arquero de Independiente Rivadavia no ocultó su alegría, pero pidió mesura

El arquero de Independiente Rivadavia no ocultó su alegría, pero pidió mesura

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La victoria en la tanda de penales de Independiente Rivadavia ante River Plate le otorgó al Azul la clasificación a la final de la Copa Argentina. Se trata de un momento histórico para la institución, y para sus jugadores. El arquero Ezequiel Centurión no es la excepción, y se mostró contento por haberlo logrado.

Leé además

Sebastián Villa se emocionó luego del pase a la final

La emoción de Sebastián Villa por pasar a la final: "Fue el destino"

Por Redacción Deportes
En una noche épica, con un campo inundado y desde los doce pasos, Independiente Rivadavia pasó a la final de la Copa Argentina. 

Histórico: Independiente Rivadavia venció a River Plate y está en la final de la Copa Argentina

Por Redacción Deportes

Para Centurión no fue una noche fácil. Tuvo que enfrentar al equipo que lo formó, y por el cual siente un cariño especial. Sin embargo, eso no impidió que se entregue al máximo."Fue un partido especial, he estado mucho tiempo en River, tengo un sentimiento muy grande también. Entonces bueno, era sentimiento encontrado, pero obviamente mi profesionalidad me obliga a estar al cien y ayudar al equipo. Por suerte estamos en la final", analizó.

Centurión y una clasificación histórica para Independiente Rivadavia:

Embed

Ezequiel fue una de las figuras del partido, conteniéndole el penal a Miguel Borja en la tanda, y luciéndose para sacar un cabezazo en el epílogo a Galoppo. Pero la humildad le impidió aceptar todos los créditos por el triunfo. "Primero feliz por el grupo", advirtió. Luego, completó: "Después obviamente también contento en lo personal, de haber podido ayudar al equipo. Me siento bien y eso es lo importante".

El futbolista destacó el aporte de la diosa fortuna, a la hora de medirse en el mano a mano desde los doce pasos. "Fue un partido difícil, como todos, terminamos yendo a los penales y bueno, los penales también es cuestión de suerte, y hoy estuvo de nuestro lado", remarcó.

Para cerrar, palpitó la final con Argentinos Juniors, que logró el pase tras vencer a Belgrano de Córdoba. Sin embargo, decidió enfocar los cañones al Torneo Clausura. "La final con el Bicho va a ser un lindo y duro partido. Va a haber que trabajarlo. No sé cuándo será, así que de a poco. Ahora a meternos en el campeonato y después ir pensando en eso", advirtió.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Independiente Rivadavia - River Plate

Copa Argentina: la histórica clasificación Azul en imágenes

Por Redacción Deportes
Sebastián Driussi se volvió a lesionar

Dolor de cabeza para River Plate: Sebastián Driussi se volvió a lesionar

Por Emanuel Cenci
Marcelo Gallardo definió el once de River Plate

Marcelo Gallardo se la juega con el once inicial por Copa Argentina

Por Redacción Deportes
River Plate juega por Copa Argentina

River Plate quiere cortar una increíble mala racha por Copa Argentina

Por Redacción Deportes