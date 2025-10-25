Ezequiel Centurión pide calma en Independiente Rivadavia: "Ahora a meternos en el campeonato"

El arquero de la Lepra, clave en la definición por penales ante River Plate por Copa Argentina, no quiere descuidar el plano local.

La victoria en la tanda de penales de Independiente Rivadavia ante River Plate le otorgó al Azul la clasificación a la final de la Copa Argentina. Se trata de un momento histórico para la institución, y para sus jugadores. El arquero Ezequiel Centurión no es la excepción, y se mostró contento por haberlo logrado.

El portero dialogó con TyCSports, y no ocultó sus sentimientos por haber obtenido el boleto a la gran definición de la Copa. "Contento por el pasaje a la final, por este equipo, por este grupo que se brinda al máximo día a día. Y bueno, felicidad por eso", esbozó rápidamente.

Para Centurión no fue una noche fácil. Tuvo que enfrentar al equipo que lo formó, y por el cual siente un cariño especial. Sin embargo, eso no impidió que se entregue al máximo."Fue un partido especial, he estado mucho tiempo en River, tengo un sentimiento muy grande también. Entonces bueno, era sentimiento encontrado, pero obviamente mi profesionalidad me obliga a estar al cien y ayudar al equipo. Por suerte estamos en la final", analizó.

Centurión y una clasificación histórica para Independiente Rivadavia: Embed CENTURIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON



HUEVO Y CORAZÓN LEPRA #ELMÁSGRANDEDEMENDOZA pic.twitter.com/jyN5jhOqM7 — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) October 25, 2025 Ezequiel fue una de las figuras del partido, conteniéndole el penal a Miguel Borja en la tanda, y luciéndose para sacar un cabezazo en el epílogo a Galoppo. Pero la humildad le impidió aceptar todos los créditos por el triunfo. "Primero feliz por el grupo", advirtió. Luego, completó: "Después obviamente también contento en lo personal, de haber podido ayudar al equipo. Me siento bien y eso es lo importante".

El futbolista destacó el aporte de la diosa fortuna, a la hora de medirse en el mano a mano desde los doce pasos. "Fue un partido difícil, como todos, terminamos yendo a los penales y bueno, los penales también es cuestión de suerte, y hoy estuvo de nuestro lado", remarcó.