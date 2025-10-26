Trascendió la posible sede y fecha de la final de la Copa Argentina

El duelo definitorio de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors está en estudio.

De a poco, la euforia por el triunfazo en penales ante River Plate va mermando, y el hincha de Independiente Rivadavia comienza a preguntarse cuando y donde será la gran final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors. Expectativa por la decisión de la AFA.

Según trascendió, la organización de la competencia que nuclea a equipos de la máxima divisional y el ascenso ya comenzó a diagramar todo lo relacionado con la definición entre el Bicho de La Paternal y el Azul del Parque. Se tratará de una jornada histórica, ya que cualquiera de los que levante el trofeo lo hará por primera vez.

La posible fecha para la final de la Copa Argentina: Lo más importante es la fecha de disputa, y en ese aspecto ya hay opciones. De no mediar inconvenientes, el choque se producirá entre finales de noviembre y principios de diciembre. La jornada saldrá del miércoles 26/11 y el miércoles 3/12. El día de la final está supeditado a lo que suceda con ambos conjuntos en la Liga Profesional, específicamente respecto a su participación en los playoffs del Torneo Clausura.

Córdoba, Rosario o Santiago, las opciones para el estadio: Estadio Madre de Ciudades El Madre de Ciudades podría albergar la final de la Copa Argentina En cuanto al lugar, las provincias que pican en punta son Córdoba, Santa Fé y Santiago del Estero. La opción del Mario Alberto Kempes resulta lógica por ser un punto medio entre Buenos Aires y Mendoza, aunque pierde un poco de fuerza por haber sido la sede de la semifinal.

El segundo escenario posible es el Gigante de Arroyito, propiedad de Rosario Central. La organización quedó contenta con la final de la Primera Nacional del año anterior (entre Aldosivi y San Martín de Tucumán), y también con el choque entre River y Racing por los cuartos de final de la actual Copa Argentina.