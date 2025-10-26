26 de octubre de 2025 - 09:09

Trascendió la posible sede y fecha de la final de la Copa Argentina

El duelo definitorio de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors está en estudio.

Independiente Rivadavia está en la final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia está en la final de la Copa Argentina

Foto:

Copa Argentina
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Marcelo Gallardo aseguró que a fin de año analizará como sigue

Marcelo Gallardo advirtió sobre su futuro en River Plate: "A fin de año analizaremos como seguir"

Por Redacción Deportes
El arquero de Independiente Rivadavia no ocultó su alegría, pero pidió mesura

Ezequiel Centurión pide calma en Independiente Rivadavia: "Ahora a meternos en el campeonato"

Por Redacción Deportes

Según trascendió, la organización de la competencia que nuclea a equipos de la máxima divisional y el ascenso ya comenzó a diagramar todo lo relacionado con la definición entre el Bicho de La Paternal y el Azul del Parque. Se tratará de una jornada histórica, ya que cualquiera de los que levante el trofeo lo hará por primera vez.

La posible fecha para la final de la Copa Argentina:

Sebastián Villa se emocionó luego del pase a la final
Independiente quiere levantar la Copa Argentina

Independiente quiere levantar la Copa Argentina

Lo más importante es la fecha de disputa, y en ese aspecto ya hay opciones. De no mediar inconvenientes, el choque se producirá entre finales de noviembre y principios de diciembre. La jornada saldrá del miércoles 26/11 y el miércoles 3/12. El día de la final está supeditado a lo que suceda con ambos conjuntos en la Liga Profesional, específicamente respecto a su participación en los playoffs del Torneo Clausura.

Córdoba, Rosario o Santiago, las opciones para el estadio:

Estadio Madre de Ciudades
El Madre de Ciudades podr&iacute;a albergar la final de la Copa Argentina

El Madre de Ciudades podría albergar la final de la Copa Argentina

En cuanto al lugar, las provincias que pican en punta son Córdoba, Santa Fé y Santiago del Estero. La opción del Mario Alberto Kempes resulta lógica por ser un punto medio entre Buenos Aires y Mendoza, aunque pierde un poco de fuerza por haber sido la sede de la semifinal.

El segundo escenario posible es el Gigante de Arroyito, propiedad de Rosario Central. La organización quedó contenta con la final de la Primera Nacional del año anterior (entre Aldosivi y San Martín de Tucumán), y también con el choque entre River y Racing por los cuartos de final de la actual Copa Argentina.

Sin embargo, una tercera opción parece ser la que gana fuerza por estas horas. Se trata del Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, que podría recibir el choque entre el Azul y el Bicho sin problemas de calendario, y que se convirtió en la sede por excelencia para finales del fútbol argentino. Además, cumple con ser un lugar equilibrado desde la distancia para ambos conjuntos.

En los próximos días quedará confirmado el día y el lugar elegido para la final de la Copa Argentina. Para ambos equipos, será un viaje inolvidable a un estadio que quedará grabado a fuego en la memoria emotiva. La ilusión espera sede.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sebastián Villa se emocionó luego del pase a la final

La emoción de Sebastián Villa por pasar a la final: "Fue el destino"

Por Redacción Deportes
En una noche épica, con un campo inundado y desde los doce pasos, Independiente Rivadavia pasó a la final de la Copa Argentina. 

Histórico: Independiente Rivadavia venció a River Plate y está en la final de la Copa Argentina

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia - River Plate

Copa Argentina: la histórica clasificación Azul en imágenes

Por Redacción Deportes
Sebastián Driussi se volvió a lesionar

Dolor de cabeza para River Plate: Sebastián Driussi se volvió a lesionar

Por Emanuel Cenci