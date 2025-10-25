25 de octubre de 2025 - 09:49

Marcelo Gallardo advirtió sobre su futuro en River Plate: "A fin de año analizaremos como seguir"

El entrenador de River Plate dejó abierta la puerta para grandes decisiones a fin de año, luego de la eliminación en Copa Argentina y una temporada olvidable

En una conferencia de prensa que no contó con preguntas de los periodistas presentes, el Muñeco se despachó con un mensaje sin tapujos. "No cabe otra que abrazar este momento de mierda, porque te tenés que hacer cargo, no te podés desprender. No podemos encontrar fluidez ni soltura. En general el equipo no muestra frescura ni creatividad. Cuando suceden estas cosas vivís un momento como éste", lanzó.

El olvidable año de River obligará a Gallardo a tomar decisiones fuertes a fin de año, según confirmó el propio DT. "Al final de la temporada haremos un análisis de cómo seguimos. Hasta ahora, los objetivos no sean cumplido. Nos queda rever si podemos intentar estos últimos 45 días agarrarnos del campeonato, que es la única chance que tenemos para revertir este año completamente negativo y después de eso veremos y analizaremos cómo terminamos. Y después tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, es así y punto", contó.

Gallardo no dejó pasar la oportunidad para remarcar que el equipo deberá hacerse cargo del mal momento. "Acá afuera no habrá alguien para darte un abrazo, nadie te va a esperar para llevarte de la mano. Tendremos que atravesarlo solos, porque el fútbol es así: cuando ganas, están todos, y cuando perdés, no está nadie. Ahora, aceptando la responsabilidad nuestra, veremos si nos podemos sobreponer en esta adversidad. Veremos quienes son los que están ahí para sostener esta adversidad, que no es para cualquiera".

Marcelo Gallardo no ocultó su bronca: "Es un momento de reprobación y de crítica"

Luego, decidió darle un mensaje al plantel, relacionado a los duros momentos que vendrán en las próximas semanas. "No es para cualquiera sentarse acá, entrar al campo de juego y sostenerse en este momento. Ahí está la hombría. Los hombres también se destacan por esas situaciones, cuando viene la adversidad. Y este es un momento como esos. De reprobación, de crítica. De mucha maldad en la opinión. Todo eso va a estar y hay que hacerse cargo. Después ver quién son los que están y los que estamos preparados para sostener este momento y salir adelante", esbozó.

Finalmente, hizo autocrítica y aseguró que intentará controlar sus emociones. "Podemos tener un mal año deportivo, pero con otra forma, con otra identificación. Esa será la búsqueda y el intento de mi parte. Tratando de estar preparado mentalmente para sostener, tener la claridad y la emoción controlada. Porque si tenés las emociones medias flojitas de papeles te hacen mierda. Yo por lo menos tengo que tener controlada esa parte, para tener claridad y pensar en lo que viene", cerró.

