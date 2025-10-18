18 de octubre de 2025 - 21:33

Con un gol de Montiel y de Meza, River Plate recuperó la sonrisa y derrotó 2-0 a Talleres

Luego del gol de Gonzalo Montiel para River, Talleres tuvo el empate en los pies de Schott, pero el VAR lo anuló por offside. Videos. En el complemento, Meza capitalizó un pase de Colidio y anotó el segundo tanto.

Gonzalo Montiel marcó el gol de River en Córdoba.&nbsp;

Gonzalo Montiel marcó el gol de River en Córdoba. 

Foto:

Gentileza.
River. El millonario entró con muchas ilusiones al Mario Kempes cordobés

River. El millonario entró con muchas ilusiones al Mario Kempes cordobés

Foto:

Gentileza
River Plate, obligado a cantar victoria ante Talleres de Córdoba.&nbsp;

River Plate, obligado a cantar victoria ante Talleres de Córdoba. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

River Plate visitó a la Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes, y retornó al triunfo tras una histórica mala racha en el ámbito local. Montiel convirtió el 1-0 y al promediar el complemento, Meza anotó el 2-0.

Leé además

el temible delantero argentino que le convirtio al psg y paso sin pena ni gloria por boca y river

El temible delantero argentino que le convirtió al PSG y pasó sin pena ni gloria por Boca y River

Por Emanuel Cenci
Martín Demichelis.

Martín Demichelis fue denunciado por una presunta estafa de una empresa constructora

Por Redacción Deportes

El gol de Gonzalo Montiel para River Plate

Embed

El VAR anuló el empate de Talleres de Córdoba

Embed

Talleres vs. River por el Torneo Clausura: estadísticas

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jorge Brito, muy crítico con el presente futbolístico de River Plate y la conducción de Marcelo Gallardo. 

Mundo River: Jorge Brito señaló a Gallardo como "responsable" del momento del equipo, pero lo bancó a muerte

Por Redacción Deportes
Fútbol. Muchos están pidiendo la cabeza de Marcelo Gallardo  

River igualó una racha negativa que no sufría desde 1982 y crece la presión sobre Gallardo

Por Gonzalo Tapia
El homenaje de River a Miguel Ángel Russo

El homenaje de Marcelo Gallardo y el plantel de River a Miguel Ángel Russo

Por Cristian Reta
River vs Independiente Rivadavia por Copa Argentina

River vs Independiente Rivadavia: se confirmó día, horario y sede del duelo de semifinales por Copa Argentina

Por Cristian Reta