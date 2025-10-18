Con un gol de Montiel y de Meza, River Plate recuperó la sonrisa y derrotó 2-0 a Talleres

River Plate visitó a la Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes, y retornó al triunfo tras una histórica mala racha en el ámbito local. Montiel convirtió el 1-0 y al promediar el complemento, Meza anotó el 2-0.
Luego del gol de Gonzalo Montiel para River, Talleres tuvo el empate en los pies de Schott, pero el VAR lo anuló por offside. Videos. En el complemento, Meza capitalizó un pase de Colidio y anotó el segundo tanto.
