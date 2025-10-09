9 de octubre de 2025 - 12:16

El homenaje de Marcelo Gallardo y el plantel de River a Miguel Ángel Russo

El entrenador millonario reunió a sus dirigidos y realizó un minuto de silencio en memoria a Miguel Ángel Russo.

Foto:

Por Cristian Reta

La figura de Miguel Ángel Russo es una de las más respetadas en el ambiente futbolero argentino. Tanta estima generaba en sus dirigidos y en rivales, que las camisetas fueron una simple prenda y no una barrera a la hora de despedirlo en las redes sociales.

Por Cristian Reta
Velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera: el mundo del fútbol le da el último adiós

Por Cristian Reta

Lo cierto es que clubes de todo el mundo y diversos hinchas lo recordaron como un hombre influyente y respetuoso a la hora de manejarse en su vida. Claramente identificado con Boca, el mundo River decidió también homenajear al DT que partió de este plano a sus 69 años.

image

La decisión de Marcelo Gallardo en memoria de Miguel Ángel Russo

Esta mañana, en la primera práctica de la jornada en el predio de Ezeiza, Marcelo Gallardo tomó una decisión para homenajear a su colega. En primera instancia, le pidió a sus dirigidos que se reunieran en círculo, brindó unas breves palabras y el plantel realizó un minuto de silencio en memoria de este mítico entrenador del fútbol argentino.

Además, el club decidió enviar al velatorio una corona con rosas azules y amarillas, demostrando respeto y solidaridad con su clásico rival.

image

Recordemos que tras conocerse la noticia de la partida de Russo, Boca Juniors decidió comunicarlo con un emotivo posteo y luego, el mundo del fútbol secundó esa acción y River no fue la excepción: "River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento", reza el comunicado del club de Núñez.

