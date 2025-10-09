9 de octubre de 2025 - 09:47

"Con la de Boca": se conoció último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

El DT perdió la vida tras batallar contra una enfermedad que le descubrieron en 2017 y pasó sus últimos días con el plantel Xeneize.

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años

Foto:

Por Cristian Reta

Por Cristian Reta
De acuerdo con lo que informó TyC Sports, el DT realizó un último pedido a su familia antes de morir: “ Que lo vistieran con la ropa de Boca ”, aseguraron ni bien se reveló la triste noticia.

Así será el velatorio de Miguel Ángel Russo

El Club Atlético Boca Juniors puso a disposición de la familia de Russo el estadio para hacer su despedida y que el mundo del fútbol pueda acercarse a Brandsen 805. Las puertas del estadio se abrirán desde las 10 hasta las 22. Serán 12 horas en el día para que los hinchas de todos los clubes podrán acercarse y despedir a una leyenda. Luego, el viernes, el velatorio continuará de 10 a 12.

La ceremonia se desarrollará en el Hall Central de la Bombonera y podrán ingresar todos aquellos que quieran dar sus condolencias. Por otro lado, es preciso señalar que Boca decretó un duelo a nivel institucional, lo que implica que habrá un cese total de las actividades deportivas y culturales.

Así fue el comunicado de Boca para despedir a Miguel Ángel Russo tras su muerte

El Xeneize utilizó sus canales oficiales para revelar la triste noticia y lo hizo a través de un comunicado donde se puede observar la imagen siempre sonriente de un entrenador que ganó tres títulos con el club, entre ellos la Copa Libertadores 2007, la última que consiguió el elenco de la Ribera.

image

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", sentencia el emotivo mensaje.

