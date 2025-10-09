"Con la de Boca": se conoció último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

El DT perdió la vida tras batallar contra una enfermedad que le descubrieron en 2017 y pasó sus últimos días con el plantel Xeneize.

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo llenó de luto al fútbol argentino y este jueves será la despedida del entrenador de 69 años, quien perdió la vida luego de batallar durante varios años contra el cáncer que lo afectaba desde hacía varios años y decidió dirigir hasta el final.

De acuerdo con lo que informó TyC Sports, el DT realizó un último pedido a su familia antes de morir: “ Que lo vistieran con la ropa de Boca ”, aseguraron ni bien se reveló la triste noticia.

Embed Esto es realmente muy fuerte. pic.twitter.com/eLo0cGnc0h — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) October 9, 2025 Así será el velatorio de Miguel Ángel Russo El Club Atlético Boca Juniors puso a disposición de la familia de Russo el estadio para hacer su despedida y que el mundo del fútbol pueda acercarse a Brandsen 805. Las puertas del estadio se abrirán desde las 10 hasta las 22. Serán 12 horas en el día para que los hinchas de todos los clubes podrán acercarse y despedir a una leyenda. Luego, el viernes, el velatorio continuará de 10 a 12.

La ceremonia se desarrollará en el Hall Central de la Bombonera y podrán ingresar todos aquellos que quieran dar sus condolencias. Por otro lado, es preciso señalar que Boca decretó un duelo a nivel institucional, lo que implica que habrá un cese total de las actividades deportivas y culturales.

Así fue el comunicado de Boca para despedir a Miguel Ángel Russo tras su muerte El Xeneize utilizó sus canales oficiales para revelar la triste noticia y lo hizo a través de un comunicado donde se puede observar la imagen siempre sonriente de un entrenador que ganó tres títulos con el club, entre ellos la Copa Libertadores 2007, la última que consiguió el elenco de la Ribera.