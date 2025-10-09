9 de octubre de 2025 - 09:18

Los detalles del velorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera

Boca Juniors puso a disposición las instalaciones del club para que los hinchas puedan darle su último adiós al histórico DT.

Miguel Ángel Russo tendrá su despedida en La Bombonera

Miguel Ángel Russo tendrá su despedida en La Bombonera

Foto:

Por Cristian Reta

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles en su casa, donde se encontraba en internación domiciliaria. El entrenador de Boca, cuyo último partido en el banco de suplentes fue el 21 de septiembre ante Central Córdoba, dejó un recuerdo imborrable en el mundo del fútbol argentino y tendrá su despedida en donde fue más feliz, el verde césped.

Leé además

Gilberto Mora, el juvenil mexicano que podría enfrentar a la Selección Argentina

Tiene 16, superó a Pelé, espero por la Selección Argentina y podría disputar 3 mundiales en 9 meses

Por Cristian Reta
Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años.

Los números e hitos de Miguel Ángel Russo en su carrera

Por Cristian Reta

Horas posteriores a la difusión de la noticia, el club de la Ribera confirmó en sus redes sociales la apertura de las puertas del club desde este jueves para que se realice el velorio del último campeón de la Copa Libertadores con el Xeneize.

image

A través de un comunicado, la institución brindó detalles para la ceremonia: “El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas”, comenzó el comunicado en las redes del club.

Embed

La ceremonia se llevará a cabo en el Hall Central de la Bombonera y podrán ingresar todos aquellos que quieran dar sus condolencias al histórico entrenador. En los alrededores de la Bombonera ya comenzaron a ponerse las vallas y se espera que una enorme cantidad de fanáticos del fútbol se acerquen para despedirlo. A su vez, hay que señalar que Boca decretó un duelo a nivel institucional, por lo que habrá cese total de las actividades deportivas y culturales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Selección Argentina y el homenaje a Miguel Ángel Russo

Minuto de silencio y emoción: el sentido homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo

Por Cristian Reta
La despedida de Boca Juniors a Miguel Ángel Russo

"Para siempre": el emotivo video de Boca en homenaje a Miguel Ángel Russo

Por Cristian Reta
Velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera
En Vivo

Velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera: el mundo del fútbol le da el último adiós

Por Cristian Reta
Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años

"Con la de Boca": se conoció último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Por Cristian Reta