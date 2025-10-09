Los detalles del velorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera

Boca Juniors puso a disposición las instalaciones del club para que los hinchas puedan darle su último adiós al histórico DT.

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles en su casa, donde se encontraba en internación domiciliaria. El entrenador de Boca, cuyo último partido en el banco de suplentes fue el 21 de septiembre ante Central Córdoba, dejó un recuerdo imborrable en el mundo del fútbol argentino y tendrá su despedida en donde fue más feliz, el verde césped.

Horas posteriores a la difusión de la noticia, el club de la Ribera confirmó en sus redes sociales la apertura de las puertas del club desde este jueves para que se realice el velorio del último campeón de la Copa Libertadores con el Xeneize.

image A través de un comunicado, la institución brindó detalles para la ceremonia: “El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas”, comenzó el comunicado en las redes del club.

“Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”, sentencia el comunicado.