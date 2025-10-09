Velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera: el mundo del fútbol le da el último adiós

Live Blog Post

A través de un comunicado, la institución brindó detalles para la ceremonia: “El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas”, comenzó el comunicado en las redes del club.

“Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”, sentencia el comunicado.

La ceremonia se llevará a cabo en el Hall Central de la Bombonera y podrán ingresar todos aquellos que quieran dar sus condolencias al histórico entrenador. En los alrededores de la Bombonera ya comenzaron a ponerse las vallas y se espera que una enorme cantidad de fanáticos del fútbol se acerquen para despedirlo. A su vez, hay que señalar que Boca decretó un duelo a nivel institucional, por lo que habrá cese total de las actividades deportivas y culturales.