vivo

Velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera: el mundo del fútbol le da el último adiós

El histórico DT de Boca es velado en el hall central del estadio de Boca y distintas personalidades se reúnen para despedirlo.

Velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera
Velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera
El velorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera
Por Cristian Reta
Live Blog Post

Ingresaron los primeros hinchas para despedir a Russo

Embed
Live Blog Post

Se abrieron las puertas de la Bombonera para el ingreso del público

image
Velatorio de Miguel &Aacute;ngel Russo en la Bombonera

Velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera

Live Blog Post

Riquelme llegó a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Live Blog Post

Este es el homenaje del Comité Ejecutivo de AFA

image
Live Blog Post

Hinchas de distintos clubes acudieron con sus respectivas camisetas a la Bombonera

Embed

Live Blog Post

Los jugadores, cuerpo técnico y entrenadores de la reserva y las inferiores dijeron presentes en el velorio de Russo:

Embed
Live Blog Post

Los primeros hinchas comienzan a acercarse a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo:

Embed
Live Blog Post

A través de un comunicado, la institución brindó detalles para la ceremonia: “El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas”, comenzó el comunicado en las redes del club.

“Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”, sentencia el comunicado.

La ceremonia se llevará a cabo en el Hall Central de la Bombonera y podrán ingresar todos aquellos que quieran dar sus condolencias al histórico entrenador. En los alrededores de la Bombonera ya comenzaron a ponerse las vallas y se espera que una enorme cantidad de fanáticos del fútbol se acerquen para despedirlo. A su vez, hay que señalar que Boca decretó un duelo a nivel institucional, por lo que habrá cese total de las actividades deportivas y culturales.

image

Te puede interesar

La despedida de Boca Juniors a Miguel Ángel Russo

"Para siempre": el emotivo video de Boca en homenaje a Miguel Ángel Russo

Por Cristian Reta
Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años

"Con la de Boca": se conoció último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Por Cristian Reta
Miguel Ángel Russo tendrá su despedida en La Bombonera

Los detalles del velorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera

Por Cristian Reta