"Para siempre": el emotivo video de Boca en homenaje a Miguel Ángel Russo

El club utilizó sus redes sociales para publicar una emotiva grabación en la que recuerda el vínculo que el DT forjó con la institución en los tres ciclos que dirigió.

Mientras se realiza la despedida de Miguel Ángel Russo en la Bombonera, el Club Atlético Boca Juniors publicó un emotivo video en memoria del entrenador. Lo cierto es que la institución realizó una pieza audiovisual que fue acompañada por la siguiente frase: “para siempre en nuestros corazones”.

En este material se observan algunas de la míticas frases del entrenador que quedó marcado por el mundo Boca hasta sus últimos días: “A Boca uno nunca le puede decir que no”, “la gente de Boca marca un después, siempre”, “una de las claves de Boca es disfrutarlo”, “respeto mucho a la gente, donde voy, en algún aeropuerto o avión, siempre hay gente de Boca”, “la Bombonera siempre está y va a estar esté quien esté”, fueron algunos de los dichos elegidos entre tantas pronunciadas por el DT.

Embed Miguel, esperamos que sepas que vos también marcaste un después en nosotros. Para siempre en nuestros corazones pic.twitter.com/Exok5F5nAa — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 9, 2025 El último pedido de Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir En las últimas horas trascendió el último pedido del DT a su familia antes de morir: “Que lo vistieran con la ropa de Boca”, expresaron en el medio TyC Sports, sobre el deseo del entrenador.

Recordemos que el club de la Ribera fue el encargado de confirmar la triste noticia del deceso del entrenador: "El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", cerraba el comentario del club Xeneize.