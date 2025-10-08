El gesto de Barracas Central con Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca Juniors falleció este miércoles a los 69 años, tras luchar contra una grave enfermedad.

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles 8 de octubre a los 69 años tras luchar contra una larga enfermedad. Lo cierto es que, mientras el DT se encontraba en su internación domiciliaria, el plantel de Boca Juniors se preparaba para enfrentar a Barracas Central por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En este triste contexto, el club porteño tuvo un gesto de nobleza con todo el pueblo xeneize. Según el periodista Tato Aguilera, el Presidente de Barracas Central, Matías Tapia, se puso a disposición de Boca y dejará que el club de la Ribera tome la decisión final sobre la realización del partido del próximo sábado.

Miguel Ángel Russo, DT de Boca Miguel Ángel Russo, DT de Boca El comunicado de AFA por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo La Asociación del Fútbol Argentino se hizo eco de este lamentable suceso y emitió un mensaje oficial, en nombre de su presidente Claudio Tapia, en el que manifestó su “profundo dolor” y envió condolencias a los seres queridos del entrenador: "La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos", expresó a través de sus canales oficiales.