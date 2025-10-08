8 de octubre de 2025 - 20:13

El gesto de Barracas Central con Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca Juniors falleció este miércoles a los 69 años, tras luchar contra una grave enfermedad.

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años

Foto:

Por Cristian Reta

Leé además

Momento en el que se suspendió la Reserva de Boca - Belgrano

Doloroso momento en el partido de la Reserva de Boca por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Por Redacción Deportes
Los equipos argentinos despiden a Miguel Ángel Russo

La dolorosa reacción de Boca, Rosario Central y Estudiantes por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Por Redacción Deportes

En este triste contexto, el club porteño tuvo un gesto de nobleza con todo el pueblo xeneize. Según el periodista Tato Aguilera, el Presidente de Barracas Central, Matías Tapia, se puso a disposición de Boca y dejará que el club de la Ribera tome la decisión final sobre la realización del partido del próximo sábado.

Miguel Ángel Russo, DT de Boca
Miguel Ángel Russo, DT de Boca

Miguel Ángel Russo, DT de Boca

El comunicado de AFA por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

La Asociación del Fútbol Argentino se hizo eco de este lamentable suceso y emitió un mensaje oficial, en nombre de su presidente Claudio Tapia, en el que manifestó su “profundo dolor” y envió condolencias a los seres queridos del entrenador: "La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos", expresó a través de sus canales oficiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/1976052609711563101?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976052609711563101%7Ctwgr%5E0268568a2ebd7c27e82661f25bdf2656862736bc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eldia.com%2Fnota%2F2025-10-8-19-37-0-la-afa-y-el-futbol-argentino-de-luto-despiden-a-miguel-angel-russo-deportes&partner=&hide_thread=false

Lo cierto es que la trayectoria de Russo fue reconocida como parte fundamental de la historia reciente del fútbol nacional, ya que es una de las personalidades del mundo del fútbol más queridas y respetadas por todo el ambiente, debido al respeto y los códigos con los que siempre se manejó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Edinson Cavani no terminó la práctica de Boca por una molestia muscular.

Cavani sufrió otra molestia muscular y su regreso en Boca se retrasa

Por Cristian Reta
Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo

Se conoció cómo vive Riquelme el estado de salud de Miguel Ángel Russo: "Está golpeado"

Por Cristian Reta
Miguel Ángel Russo en los festejos de la última Copa Libertadores de Boca en 2007.

El mundo del fútbol le envía fuerzas a Miguel Ángel Russo

Por Cristian Reta
FUERZA MIGUEL. El estado de salud de Miguel Angel Russo es muy delicado. Sigue internado en su casa.                 

Comunicado oficial de Boca: cómo está la salud de Miguel Ángel Russo

Por Redacción Deportes