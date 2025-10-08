Cavani sufrió otra molestia muscular y su regreso en Boca se retrasa

El delantero de 38 años atraviesa una nueva lesión muscular y se perdería su cuarto partido consecutivo. En el club apuntan a tenerlo disponible para el Superclásico de noviembre.

El año de Edinson Cavani se torna para el olvido debido a su flojo rendimiento y también a sus lesiones, que se transformaron en grandes obstáculos. El uruguayo, que fue al banco de suplentes y no ingresó en la goleada 5 a 0 de Boca a Newell’s, presentó una nueva molestia muscular que lo dejará fuera del terreno de juego.

Según ESPN, su problema físico se manifestó en la práctica del martes, cuando Cavani se entrenaba con normalidad después de varios días diferenciado. Terminó el ensayo con dolor y fue sometido a estudios médicos que confirmaron una lesión en el psoas de la pierna derecha, la misma zona que ya le había generado complicaciones en semanas anteriores.

EDISÓN CAVANI INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. BOCA. Edison Cavani tuvo una discreta actuación en el Malvinas Argentinas. MARCELO ALVAREZ / LOS ANDES El cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda decidió no arriesgarlo y pospuso su regreso de manera indefinida. De esta manera, el delantero se perderá su cuarto encuentro consecutivo, luego de quedar al margen ante Central Córdoba (2-2), Defensa y Justicia (1-2) y Newell’s (5-0), partido en el que había ocupado un lugar en el banco de suplentes pero no ingresó.

Recordemos que la última vez que Cavani fue titular data del 14 de septiembre, en el empate 1-1 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Desde entonces, su recuperación ha sido más lenta de lo previsto.

Edison Cavani El delantero uruguayo volvió a lesionarse y quedó descartado para el partido del domingo. @BocaJrsOficial El objetivo del cuerpo médico y del propio jugador apunta ahora al Superclásico frente a River Plate, previsto para comienzos de noviembre, donde esperan contar nuevamente con el “Matador”. Hasta entonces, la dupla ofensiva xeneize seguirá conformada por Miguel Merentiel y Milton Giménez, mientras Úbeda define el reemplazo de Leandro Paredes, convocado por la Selección Argentina.

¿Cuál sería la posible formación de Boca ante Barracas Central? Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Ander Herrera, Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Merentiel.