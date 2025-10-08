8 de octubre de 2025 - 12:52

Se conoció cómo vive Riquelme el estado de salud de Miguel Ángel Russo: "Está golpeado"

Aseguran que el presidente de Boca Juniors se encuentra golpeado por la situación que vive Miguel Ángel Russo.

Por Cristian Reta

Miguel Ángel Russo se encuentra internado en su casa con pronóstico reservado y en esta expectante situación, la figura del presidente de Boca, Juan Román Riquelme, es una de las más buscadas. Lo cierto es que en las últimas horas se conocieron novedades en torno a lo que vive el mandatario y máximo ídolo del club.

De acuerdo con Martín Costa, periodista que cubre lo que pasa en el equipo de la Ribera, Riquelme "está golpeado, afectado", expresó en ESPN.

Recordemos que el presidente siente un afecto personal por el entrenador y que vive unos meses sensibles luego de sufrir la pérdida de su histórico representante y amigo: “Viene del fallecimiento de Daniel Bolotnicoff; se le dieron varias cosas dolorosas en el último tiempo”, explicó Costa.

Se reveló el gesto del plantel de Boca con Miguel Ángel Russo

De acuerdo con el periodista Emiliano Raddi, el plantel del Xeneize tenían la intención de visitar a Russo en su casa, pero por cuestiones de higiene, teniendo en cuenta la debilidad de salud del entrenador, no pudieron asistir a su domicilio.

En ese sentido, todo el plantel estuvo atento a la situación del entrenador y, al no poder verlo cara a cara, tanto Úbeda como Juvenal Rodríguez le revelaron detalles sobre la salud del director técnico.

