El drama social que forzó la decisión más urgente en la Selección Argentina

Por motivos extradeportivos, el encuentro de la Albiceleste frente a Puerto Rico no será en Chicago y se disputará en la casa de Lionel Messi.

Tensiones en Chicago obligaron a cambiar la sede del duelo entre la Selección y Puerto Rico. EFE/EPA/Patrick Gorski

Con las Eliminatorias Sudamericanas ya finalizadas, la Selección Argentina aprovechará esta fecha FIFA para realizar algunas pruebas y ajustes de cara al próximo Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Estos amistosos, ante Puerto Rico y Venezuela, se llevarán a cabo en el gigante del norte, que vive un drama social sin precedentes.

La Albiceleste tenía programados dos amistosos, uno en Miami y otro en Chicago, pero este último (lunes 13 de octubre) finalmente cambiará de sede a menos de una semana de su realización.

Lionel Scaloni Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina La Selección Argentina, en medio del caos social que golpea a Estados Unidos De acuerdo con el periodista Gastón Edul, el duelo ante Puerto Rico del próximo lunes se trasladará a Miami, al igual que el cruce ante Venezuela, debido a los incidentes que afectan a Chicago por cuestiones migratorias. Se trata de la operación Midway Blitz, liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) que intensificó el rastreo para las deportaciones.

En medio de este clima de tensión social, miedo e inestabilidad en la región, la presencia de más de 300 militares enviados por el gobierno federal de Donald Trump para intentar controlar la situación en el estado ha transformado la ciudad en un escenario de potencial conflicto, donde la seguridad y las garantías para el desarrollo normal de eventos multitudinarios, como un partido de fútbol, simplemente no estaban aseguradas.

image Integrantes de la Guardia Nacional de Texas embarcando en un avión rumbo a Chicago. EFE/Greg Abbott En ese contexto, la celebración del Argentina vs. Puerto Rico (que mantiene su horario de las 19 horas local, 20 horas de Argentina) se llevará a cabo en el estado de Florida y se espera por la confirmación del nuevo estadio. Todo indica que será el Chase Stadium, la casa del Inter Miami de Lionel Messi.