Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina Sub 20 tras la histórica victoria ante Italia

La Selección Argentina cerró su participación en el Grupo D del Mundial Sub 20 de Chile con una resonante victoria 1-0 ante Italia, en un duelo que se llevó a cabo en la ciudad de Valparaíso, gracias a un tanto del lateral derecho de Boca Juniors, Dylan Gorosito.
El defensor ingresó en el segundo tiempo en lugar de Santiago Fernández y realizó una brillante jugada individual, que sentenció el partido y decretó el liderazgo absoluto del equipo argentino que había vencido previamente a Cuba 3 a 1 y a Australia 4 a 1, e hilvanó así su tercer triunfo consecutivo en el certamen.
La marca histórica de la Selección Argentina Sub 20
El triunfo frente a Italia marcó un hecho sin precedentes para la Selección Argentina, ya que nunca en la historia le había ganado al contrincante en cuestión en los 90 minutos en ninguno de los Mundiales organizados por la FIFA.
Es decir, que nuestra Selección no pudo vencer a los italianos ni en mayores ni en juveniles (Sub 20 y Sub 17). Recordemos que en la máxima categoría hay 5 registros: 2 victorias para Italia y 3 empates. Mientras que los italianos vencieron en la Fase de Grupos de Argentina 1978 y en la segunda instancia de la Fase de Grupos de España 1982. Uno fue 1 a 0 y el otro 2 a 1.
Por otro lado, este fue el primer enfrentamiento entre estos países en el Sub 20, pero en la Sub 17 ya se habían enfrentado en la Copa Mundial de 1991 en la que Italia fue anfitrión. En aquella ocasión el cruce fue por la tercera jornada de la Primera Ronda que terminó en un cerrado 0 a 0.
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina Sub 20?
Los dirigidos por Diego Placente quedaron como líderes del Grupo D y deberán esperar a que finalicen los partidos de este domingo para conocer a los combinados que se clasifiquen como mejores terceros.
Su próximo rival se conocerá en las próximas horas y saldrá de Corea del Sur y de la definición del Grupo E (Francia, Sudáfrica o Nueva Caledonia) y del Grupo F (Colombia, Noruega, Nigeria o Arabia Saudita).
Selección Argentina Mundial SUB 20
Mundial Sub 20. Argentina goleó a Australia por 4-1 y se metió en cuartos de final.
Una vez que conozcan a sus contrincantes, los juveniles se enfrentarán ante ellos el miércoles 8 de octubre a las 16:30. El ganador de este cruce se enfrentará en Cuartos a Chile o México.