George Russell se quedó con el GP de Singapur y Franco Colapinto pagó caro la "estrategia loca" de Alpine

George Russell logró su segunda victoria en la temporada en este Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 , donde los McLaren se consagraron campeones de constructores. Por su parte, Franco Colapinto finalizó en la 16° posición, en una carrera donde se vio perjudicado por una “estrategia loca” del equipo.

Desde la luz verde, Russell mostró temple y consistencia, demostrando que su pole no fue casualidad y fue el claro líder durante toda la carrera de este domingo. Detrás suyo aparecía Max Verstappen , siempre al acecho y Lando Norris, quien completó el podio.

En un confuso comienzo donde se modificaron posiciones respecto a la grilla de largada, quizás la historia más explosiva fue el conflicto dentro de McLaren. Oscar Piastri, largando tercero, intentó un sobrepaso agresivo a Verstappen al inicio, pero fue empujado fuera de la línea por Lando Norris en una maniobra que cargó riesgo para ambos.

Finalmente el incidente no fue investigado, pero el australiano reaccionó en radio con enojo, con recriminaciones internas. Luego, su parada fue lenta -5,2 segundos- lo que lo retrasó aún más respecto a Norris. Además, pidió una intervención en boxes que nunca llegó.

Por otro lado, en la zona media una maraña de autos apostaron fuerte por un posible Safety Car que no llegó nunca, pese a los roces de carrera constante, como el de Nico Hülkenberg, quien perdió parte de su alerón delantero tras un roce con Colapinto.

Con esta victoria, Russell reivindica su momento dentro de Mercedes y la confirmación para que compita el año próximo con la marca alemana será cuestión de días. Para McLaren, el título de constructores por segundo año consecutivo (que no le pasaba desde 1991) deja inquietudes y nerviosismo entre sus dos pilotos titulares de cara a la lucha por el título.

En tanto que Verstappen no renuncia y está obligado a tramar sorpresas en lo que resta de calendario. Su carrera fue correcta, sin errores groseros, pero insuficiente para derribar a Russell en esta noche singapurense.

Lejos de los puntos y mala estrategia: así fue la carrera de Franco Colapinto

El piloto argentino finalizó 16°, en la que fuera su posición de largada. Lo cierto es que el argentino tuvo un comienzo brillante, en donde avanzó tres lugares para colocarse 13°, un lugar que no pudo mantener, debido al desgaste de sus neumáticos, en una apuesta arriesgada por parte de Alpine.

En la previa, el argentino aseguró que tenían preparada una “estrategia loca” y lo cierto es que así lo fue, debido a la decisión del equipo de largar con neumáticos blandos apostando a un comienzo brillante y un posterior safety car. Con el alto desgaste de estas gomas, el argentino ingresó a boxes en la vuelta 15 y, en lugar de colocar neumáticos duros para que resistan hasta la vuelta 62, optaron por realizar más de 40 vueltas con gomas medianas, algo que el pilarense pagó caro sobre el final.

A medida que los competidores ingresaban a boxes, Franco escaló posiciones, siendo su mejor lugar el puesto 12°, pero en el final no pudo sostener el ritmo de corredores como Sainz, Albon, Stroll o Lawson, cuyas estrategias fue la de aguantar en el primer stint y luego colocar gomas blandas, lo que sentenció la historia.

Por otro lado, Gasly terminó en última posición y la brecha entre compañeros de Alpine se acorta, con el argentino superando a su compañero en 5 de las 12 carreras que compitieron entre ambos en el año.

¿Cuándo será la próxima carrera de Fórmula 1?

La próxima parada del torneo será en Austin (EEUU), y la presión estará al máximo: pilotos, equipos y estrategias se moverán como piezas en un tablero cada vez más estrecho. La misma se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre en el Circuito de las Américas.

Las posiciones en el Gran Premio de Singapur

POSICIÓN PILOTOS ESCUDERÍAS PUNTOS

1 George Russell Mercedes 25 PUNTOS 2 Max Verstappen Red Bull 18 PUNTOS 3 Lando Norris McLaren 15 PUNTOS 4 Oscar Piastri McLaren 12 PUNTOS 5 Kimi Antonelli Mercedes 10 PUNTOS 6 Charles Leclerc Ferrari 8 PUNTOS 7 Lewis Hamilton Ferrari 6 PUNTOS 8 Fernando Alonso Aston Martin 4 PUNTOS 9 Oliver Bearman Haas 2 PUNTOS 10 Carlos Sainz Williams 1 PUNTO