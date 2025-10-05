5 de octubre de 2025 - 09:40

Estrategia loca y tres posiciones ganadas: la largada de Franco Colapinto en Singapur

F1. Colapinto tuvo un buen arranque en el circuito urbano de Marina Bay, donde rápidamente se metió 13° con el Alpine.

Franco Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

Franco Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

Foto:

Por Cristian Reta

Leé además

La Finalissima entre la Selección Argentina y España sigue sin sede confirmada

Chau Finalissima: la Selección Argentina perdió una sede clave para el duelo con España

Por Cristian Reta
George Russell, el poleman del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. FOTO: EFE/EPA/FAZRY ISMAIL
Vivo

GP de Singapur de la F1: George Russell lidera la carrera y Colapinto se ubica 15°

Por Nicolás Salas

En ese sentido, la largada en el circuito urbano de Marina Bay fue muy similar a la del año pasado, con coches que se despistaron en la primera curva y pilotos que se beneficiaron de esto.

Embed

La estrategia de Alpine con Franco Colapinto

El corredor argentino aseguró en la previa que Alpine preparó una "estrategia loca" para esta carrera y eso se observó en la firme decisión de comenzar la jornada con neumáticos blandos, los cuales presentan rápida degradación.

Pese a partir de la parte sucia de la pista, el corredor nacional fue el que más posiciones ganó al salir 16° y escalar hasta la 13° posición.

Embed

Lo cierto es que esta estrategia le duró 16vueltas, cuando entró a boxes para cambiar sus neumáticos por unos medios y así aguantar toda la carrera con estas gomas de menor degradación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: EFE/EPA/TOM WHITE

Franco Colapinto aseguró que tiene "una estrategia un poco loca"

Por Nicolás Salas
la noticia que recibio franco colapinto antes del gp de singapur

La noticia que recibió Franco Colapinto antes del GP de Singapur

Por Redacción Deportes
Fórmula 1: Franco Colapinto mejoró y terminó 16° en tercer ensayo libre

Fórmula 1: Franco Colapinto mejoró y terminó 16° en tercer ensayo libre

Por Gonzalo Tapia
Gran Premio de Singapur

Así es una vuelta en el GP de Singapur, donde Franco Colapinto busca sus primeros puntos de la temporada

Por Cristian Reta