Estrategia loca y tres posiciones ganadas: la largada de Franco Colapinto en Singapur

F1. Colapinto tuvo un buen arranque en el circuito urbano de Marina Bay, donde rápidamente se metió 13° con el Alpine.

Franco Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

Franco Colapinto tuvo una gran largada en el Gran Premio de Singapur, donde pudo escalar rápidamente desde la decimosexta hasta la decimotercera posición, producto de un incidente en la parte media de la parrilla.

En ese sentido, la largada en el circuito urbano de Marina Bay fue muy similar a la del año pasado, con coches que se despistaron en la primera curva y pilotos que se beneficiaron de esto.

La estrategia de Alpine con Franco Colapinto El corredor argentino aseguró en la previa que Alpine preparó una "estrategia loca" para esta carrera y eso se observó en la firme decisión de comenzar la jornada con neumáticos blandos, los cuales presentan rápida degradación.

Pese a partir de la parte sucia de la pista, el corredor nacional fue el que más posiciones ganó al salir 16° y escalar hasta la 13° posición.