Así es una vuelta en el GP de Singapur, donde Franco Colapinto busca sus primeros puntos de la temporada

El argentino disputará la 18° carrera de la temporada, en una pista donde compitió el año pasado y fue protagonista.

Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de Singapur, donde va en busca de sus primeros puntos de la temporada en el campeonato de Fórmula 1. La sede será el exigente circuito callejero Marina Bay, una pista con 19 curvas, una extensión de 4,940 kilómetros y temperaturas extremas.

El piloto argentino conoce el terreno, ya que allí disputó su tercera carrera en la F1, a bordo de un Williams, en una largada que maravilló al mundo entero tras superar a tres rivales en la primera curva con una maniobra magistral para escalar hasta el noveno lugar.

Este fin de semana volvemos al Circuito de Singapur donde Franco el año pasado hacia esta tremenda largada que dejó a todos boca abierta. ¿Cómo es el circuito urbano del Gran Premio de Singapur? Pese a que la carrera de este GP se realiza de noche, las altas temperaturas amenazarán y se esperan más de 31°. Además. se aguarda una humedad importante, en lo que será un mayor esfuerzo por parte de los pilotos, quienes deberán centrarse en tener una correcta hidratación.

Este circuito urbano de Marina Bay lleva este nombre por la bahía donde está ubicado, se encuentra en el calendario desde 2008, cuenta con 4,94 kilómetros de longitud y se llevarán a cabo unas 62 vueltas.

La vuelta de Leclerc en Singapur 2019 es impresionante. Cómo le pega a los vértices, las correciones, todo. El arte en una vuelta.



El arte en una vuelta. pic.twitter.com/Mg9SEjx0vW — Tino (@TinoCLeclerc) January 26, 2024 A su vez, la pista cuenta con curvas cerradas, alta humedad y la iluminación nocturna exigen una precisión y concentración máximas de los pilotos. Aquí los adelantamientos son complicados, lo que puede convertir la carrera en una batalla estratégica.