Así es una vuelta en el GP de Singapur, donde Franco Colapinto busca sus primeros puntos de la temporada

El argentino disputará la 18° carrera de la temporada, en una pista donde compitió el año pasado y fue protagonista.

Gran Premio de Singapur

Por Cristian Reta
El piloto argentino conoce el terreno, ya que allí disputó su tercera carrera en la F1, a bordo de un Williams, en una largada que maravilló al mundo entero tras superar a tres rivales en la primera curva con una maniobra magistral para escalar hasta el noveno lugar.

¿Cómo es el circuito urbano del Gran Premio de Singapur?

Pese a que la carrera de este GP se realiza de noche, las altas temperaturas amenazarán y se esperan más de 31°. Además. se aguarda una humedad importante, en lo que será un mayor esfuerzo por parte de los pilotos, quienes deberán centrarse en tener una correcta hidratación.

Este circuito urbano de Marina Bay lleva este nombre por la bahía donde está ubicado, se encuentra en el calendario desde 2008, cuenta con 4,94 kilómetros de longitud y se llevarán a cabo unas 62 vueltas.

A su vez, la pista cuenta con curvas cerradas, alta humedad y la iluminación nocturna exigen una precisión y concentración máximas de los pilotos. Aquí los adelantamientos son complicados, lo que puede convertir la carrera en una batalla estratégica.

  • Primer Gran Premio: 2008
  • Longitud del circuito: 4,94 kilómetros
  • Número de vueltas: 62
  • Tiempo de vuelta más rápido: 1:34.486 Daniel Ricciardo (2024)
  • Distancia de carrera: 306,143 kilómetros
El circuito de Marina Bay del Gran Premio de Singapur
El cronograma completo del Gran Premio de Singapur

Viernes 3 de octubre

  • 6.30: Práctica Libre 1
  • 10.00: Práctica Libre 2

Sábado 4 de octubre

  • 6.30: Práctica Libre 3
  • 10.00: Clasificación

Domingo 5 de octubre

  • 9.00: Carrera
Por Nicolás Salas
