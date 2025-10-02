GP de Singapur de la F1: el recuerdo de la magistral maniobra de Franco Colapinto y el elogio de Checo Pérez

En la temporada 2024 de la Fórmula 1 , Franco Colapinto dejó una de las maniobras más recordadas de su debut en la categoría. El piloto argentino, que había llegado con la expectativa de consolidarse en la máxima competencia del automovilismo, sorprendió en el Gran Premio de Singapur con una maniobra que generó repercusión en todo el paddock.

En aquella competencia disputada en el circuito urbano de Marina Bay , Colapinto se animó a una maniobra arriesgada en el inicio, tras partir desde la posición 12 en la parrilla, realizando una de las salidas más recordadas de esa edición.

En el primer instante, aprovechó la línea interior del trazado, donde la cuerda de la curva le dio ventaja, y retrasó el punto de frenado para meter su coche por adentro de rivales con determinación. Ese movimiento le permitió superar a Yuki Tsunoda y a Carlos Sainz ya en la curva inicial, escalando del puesto 12 al 9 en apenas esos primeros metros.

También, esa acción intensa y agresiva generó la reacción de su compañero Alex Albon , quien inicialmente expresó molestia: “Franco me hace un dive bombing, ¿qué está haciendo?”, dijo Albon en la pista. Lo cierto es que las imágenes onboard muestran con precisión cómo Colapinto estira la frenada al límite, se mete por el interior y gana posiciones en un sector donde normalmente hay escasas oportunidades de adelantamiento.

En ese momento, el argentino no solo estuvo en el lugar justo sino que ejecutó una jugada con decisión y temple, aprovechando las circunstancias del arranque en un circuito tan exigente como Marina Bay. "¿Cómo se calentaron, eh, todos el año pasado? Empezaron a llorar. Si sale una de esas en el de Singapur de vuelta se vuelven locos”, expresó Colapinto recordando la carrera de este año en Bakú, rememorando lo vivido en 2024.

El elogio de Checo Pérez

El impacto de la maniobra y su performance en apenas su tercera carrera en F1 quedó reflejado también en las palabras de Sergio “Checo” Pérez. Durante la propia competencia, mientras luchaba con Colapinto en la pista, el mexicano reconoció por radio la dificultad que implicaba medirse con él:

“Es muy bueno. Es muy difícil de pasar Colapinto”, señaló el piloto de Red Bull, en un mensaje que rápidamente se viralizó y llegó a los resúmenes oficiales de la Fórmula 1.

Singapur 2025, un regreso especial para Colapinto

Este fin de semana, Colapinto volverá a presentarse en el circuito asiático, con la expectativa de reeditar aquella actuación que lo colocó en el radar internacional. El GP de Singapur, con su clima exigente y su trazado urbano, vuelve a ser escenario de un desafío en el que el piloto argentino buscará confirmar que está a la altura de la categoría y sellar su asiento para 2026.