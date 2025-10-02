Alpine no tendrá paz: la situación extrema que deberá afrontar Franco Colapinto en el GP de Singapur

La Fórmula 1 emitió comunicado con la situación meteorológica del circuito de Marina Bay y se esperan temperaturas alarmantes.

Este fin de semana la Fórmula 1 tendrá actividad en el Gran Premio de Singapur y la propia categoría utilizó sus canales oficiales para alertar respecto al calor extremo que se sentirá en el circuito de Marina Bay y dispuso recomendaciones para mantener a los competidores en alerta, en especial los coches Alpine.

El cambio reglamentario fue dispuesto por el director de carrera, Rui Marques, quien notificó a los equipos la autorización para que los pilotos pueda llevar chalecos refrigerantes, debido a que se espera que la temperatura ambiente sea de 31ºC o superior.

OFICIAL: La FIA decreta la alerta por calor extremo para el Gran Premio de Singapur

Por tanto, los equipos deberán instalar el sistema de refrigeración en los monoplazas, cuyo peso es de 5kg.

El uso del chaleco refrigerante de los pilotos en concreto es opcional, por…



Por tanto, los equipos deberán instalar el sistema de refrigeración en los monoplazas, cuyo peso es de 5kg.



El uso del chaleco refrigerante de los pilotos en concreto es opcional, por… pic.twitter.com/fOr2jCbHOL — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) October 2, 2025 “Tras haber recibido por parte del Servicio de Meteorología oficial una previsión de que el Índice de Calor será superior a 31ºC en algunos momentos durante la carrera... se declara ‘calor extremo’”, comunicó el propio Marques en la previa de la jornada de pruebas. Recordemos que el circuito Marina Bay es uno de los más exigentes físicamente en F1, donde la temperatura y la humedad juegan un papel importante. Los pilotos llegan a perder hasta tres kilos durante esta carrera nocturna.

image Los chalecos refrigerantes Estos chalecos poseen tubos de refrigeración conectados a bombas y a un intercambiador de calor, por lo que puede llegar a resultar incómodos a los pilotos debido al ajustado espacio dentro de los monoplazas. Es por este motivo que la FIA anunció que su uso no es obligatorio, pero aquellos pilotos o equipos que opten por no llevarlos tendrán que mantener dentro del monoplaza el equipo necesario para que estos funcionen.

El circuito de Marina Bay del Gran Premio de Singapur El circuito de Marina Bay del Gran Premio de Singapur ¿Por qué Alpine podría ser uno de los más afectados por el calor extremo? El calor extremo generará un desgaste mayor en los neumáticos, algo con lo que Alpine no terminó de encontrarse durante la temporada. Sin embargo, la posible lluvia, al menos para viernes y sábado, podría servirle a Alpine para estar en un nivel más cercano con respecto al resto de sus competidores.