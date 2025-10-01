1 de octubre de 2025 - 13:49

Ni Russell ni Colapinto: se confirmó a otro piloto para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Se trata del italiano Andrea Kimi Antonelli, el piloto más joven de la actual campaña, quien seguirá ligado a Mercedes.

Toto Wolff aseguró la continuidad de Kimi Antonelli en Mecedes, mientras George Russell y Franco Colapinto se juegan su futuro en sus equipos.

Toto Wolff aseguró la continuidad de Kimi Antonelli en Mecedes, mientras George Russell y Franco Colapinto se juegan su futuro en sus equipos.

Por Cristian Reta

Las apuestas estaban abiertas, ya que a los asientos que se encuentran disponibles o que no están confirmados del todo, algunos apuntaban a jóvenes talentos de la categoría junior, otros a figuras experimentadas. Sin embargo, la decisión final de Mercedes apunta a consolidar la estrategia del equipo, que prioriza continuidad, desarrollo de pilotos y proyección a largo plazo.

Mercedes ya tiene piloto confirmado para el 2026

Fue Toto Wolff, director del equipo Mercedes, quien habló con Sky Sports Italia y cerró con contundencia las especulaciones que rondaban en torno a Andrea Kimi Antonelli: “las versiones sobre Alpine y Williams son un completo disparate. Se quedará aquí en 2026 al ciento por ciento”, en una frase que despeja dudas sobre posibles movimientos y refuerza la apuesta por un joven talento que ya dio señales de su capacidad en la actual temporada.

El italiano tuvo un debut con impacto este 2025, donde demostró destellos de su potencial al lograr su primer podio en el Gran Premio de Canadá y conseguir puntos en 9 de las 17 carreras disputadas, posicionándose séptimo en el campeonato de pilotos con 78 unidades.

Su rendimiento hasta ahora promete consolidarlo como una pieza clave del equipo en los próximos años, que se asegura estabilidad en su alineación de cara a 2026. “Tuvimos muchas especulaciones, pero nuestro plan siempre fue claro. Queremos mantener a los talentos que nos permiten mirar al futuro con confianza”, agregó Wolff.

De esta forma, la confirmación pone fin a los rumores que vinculaban al piloto con otras escuderías como Alpine y tan solo falta confirmar quien será su compañero, ya que el contrato de George Russell finaliza este año y tan solo falta que se anuncie su renovación.

