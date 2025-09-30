Alpine, el peor coche de la temporada y el sueño de podios en 2026

Alpine vive un 2025 que quedará marcado como la temporada más complicada en años recientes. El monoplaza no respondió a las expectativas técnicas y estratégicas, y los pilotos se encontraron frecuentemente fuera de la lucha por los podios. La combinación de deficiencias aerodinámicas, problemas de ritmo y decisiones de carrera desafortunadas dejó al equipo en una situación crítica.

La escudería francesa, que desde su retorno a F1 alterna entre altibajos, se ve ahora superada por rivales que mejoraron sus monoplazas y estrategias durante la temporada, dejando a Alpine en el fondo de la tabla de constructores.

Desde el cambio de nombre de Renault a Alpine en 2021, el equipo presentó altibajos: logró podios en 2021 y 2022, pero nunca pudo consolidarse como un contendiente constante frente a Mercedes, Red Bull o Ferrari. Lo cierto es que la situación actual marca un contraste importante, ya que otras escuderías avanzan en aerodinámica y fiabilidad, pero los franceses se ven limitados por un coche con menos rendimiento.

Fórmula 1. No pudo ser peor, porque no hay más escuderías. Los ensayos del elenco Alpine estuvieron muy alejados del gusto de Flavio Briatore

Por su parte, los pilotos, conscientes de las dificultades, se mantuvieron profesionales, aunque admiten que la falta de competitividad ha sido frustrante. La presión sobre la estructura técnica aumentó considerablemente y la directiva de Alpine reconoció públicamente la necesidad de una reestructuración para mirar hacia el futuro.

El equipo de Franco Colapinto decidió a principios de año, que este 2025 sería enteramente de transición, para poder centrar todos sus recursos en la próxima temporada, adoptando el nuevo reglamento técnico que cambia la aerodinámica y la propulsión. Esto implica limitar las mejoras en el coche actual para destinar tiempo y presupuesto al desarrollo del monoplaza 2026.

Además, Alpine cambiará sus motores propios por unidades Mercedes, con el objetivo de garantizar mayor fiabilidad y rendimiento. La escudería confía en que este cambio permitirá cerrar la brecha con los equipos punteros y volver a competir por podios. Además, Alpine aumentará un 115% su permiso para estudios, es decir, podrá realizar 368 pruebas en túnel de viento, con 92 horas de tiempo con viento activo y los ensayos en CFD aumentarán hasta 2,300 ítems, en contraste con las 1,900 pruebas permitidas en la primera mitad del año.

Recordemos que en estos Aerodynamic Testing Restriction (ATR), se limitan la cantidad de ensayos que los equipos pueden realizar conforme a su plaza en el campeonato: el líder reduce un 25% su tiempo de trabajo, mientras que el peor posicionado lo incrementa un 15%. La base permite a las escuderías realizar 320 pruebas en túnel de viento y 2,000 pruebas CFD (Computational Fluid Dynamics) durante un periodo de dos meses.

A estos cambios también se le suma su reestructuración interna tras la llegada de Steve Nielsen como director general y la reorganización del departamento técnico, liderado por David Sánchez, que buscan estabilizar la escudería y mejorar la coordinación entre ingeniería, estrategia y pilotos, lo que consideran fundamental para afrontar un reglamento totalmente nuevo y para que Alpine recupere su competitividad histórica.

La palabra de los pilotos de Alpine

Franco Colapinto reconoció la dificultad de la temporada, pero tiene en claro que seguirá luchando por los puntos pese a las adversidades: “Es un coche impredecible y no es nada fácil de conducir. Entonces tenemos que ir más al límite, arriesgar más que los demás”, dijo el argentino en la previa del GP de Bakú.

Alpine Alpine seguirá probando modificaciones con Franco Colapinto al volante Alpine

Pierre Gasly también se refirió a los retos actuales del equipo y al enfoque en la próxima temporada: "Creo que todos estamos de acuerdo en que eso es lo que queremos lograr como equipo porque el coche no va a cambiar… Creo que tenemos todos los ingredientes en el equipo para entregar un coche competitivo a partir del próximo año”.

Ambos pilotos coincidieron en que, a pesar de los resultados de 2025, el aprendizaje adquirido y los cambios estructurales y técnicos dentro de Alpine son clave para recuperar competitividad, teniendo en cuenta que el equipo no tiene nada más que pelear este año, dado su déficit de 24 puntos respecto al noveno clasificado, Haas, en el campeonato de constructores.