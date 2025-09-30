El "mendocino" que jugó con Messi, se quejó de Mascherano y es figura en el Mundial Sub 20

Benjamín Cremaschi fue la gran figura de los Estados Unidos al marcar tres goles y brindar dos asistencias en la goleada ante Nueva Caledonia.

El Mundial Sub 20 en Chile tuvo la abultada victoria de Estados Unidos 9-1 sobre Nueva Caledonia y Benjamín Cremaschi, un joven mediocampista de raíces mendocinas y excompañero de Lionel Messi, se destacó con un triplete y dos asistencias, convirtiéndose en el centro de atención del debut.

Esta sobresaliente actuación no solo lo colocó como líder futbolístico de su selección, sino que también despertó curiosidad en el público argentino, atento a su historia familiar y a su pasado reciente en el Inter Miami, donde no pudo terminar de explotar debido a las decisiones de Javier Mascherano.

Benjamín Cremaschi, figura de la Selección de Estados Unidos sub 20 Benjamín Cremaschi, figura de la Selección de Estados Unidos sub 20 De compartir vestuario con Lionel Messi al roce con Javier Mascherano La carrera del futbolista tuvo un paso reciente por el Inter Miami, donde compartió plantel con Lionel Messi. Sin embargo, su salida del club de la MLS estuvo marcada por la polémica. Tras mostrarse disconforme con los minutos en cancha y con su rol dentro del equipo, lanzó críticas públicas hacia su entrenador.

“En el momento no sabés de qué vas a jugar. Voy a los partidos y no tengo idea dónde jugaré. Este año tuvimos varias lesiones y suspensiones y por eso cubrí varias posiciones, pero prepararse en la posición que jugaré es imposible. Cuesta mentalmente a veces", expresó el volante hace unos meses.

Benjamín Cremaschi fue convocado por Estados Unidos Benjamín Cremaschi. Estos dichos no pasaron inadvertidos para Javier Mascherano, que formaba parte de la estructura técnica y respondió con dureza al considerar “desafortunados” sus dichos y defendió la preparación del plantel.