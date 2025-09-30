El "mendocino" que jugó con Messi, se quejó de Mascherano y es figura en el Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 en Chile tuvo la abultada victoria de Estados Unidos 9-1 sobre Nueva Caledonia y Benjamín Cremaschi, un joven mediocampista de raíces mendocinas y excompañero de Lionel Messi, se destacó con un triplete y dos asistencias, convirtiéndose en el centro de atención del debut.
Esta sobresaliente actuación no solo lo colocó como líder futbolístico de su selección, sino que también despertó curiosidad en el público argentino, atento a su historia familiar y a su pasado reciente en el Inter Miami, donde no pudo terminar de explotar debido a las decisiones de Javier Mascherano.
Benjamín Cremaschi, figura de la Selección de Estados Unidos sub 20
De compartir vestuario con Lionel Messi al roce con Javier Mascherano
La carrera del futbolista tuvo un paso reciente por el Inter Miami, donde compartió plantel con Lionel Messi. Sin embargo, su salida del club de la MLS estuvo marcada por la polémica. Tras mostrarse disconforme con los minutos en cancha y con su rol dentro del equipo, lanzó críticas públicas hacia su entrenador.
“En el momento no sabés de qué vas a jugar. Voy a los partidos y no tengo idea dónde jugaré. Este año tuvimos varias lesiones y suspensiones y por eso cubrí varias posiciones, pero prepararse en la posición que jugaré es imposible. Cuesta mentalmente a veces", expresó el volante hace unos meses.
Benjamín Cremaschi fue convocado por Estados Unidos
Estos dichos no pasaron inadvertidos para Javier Mascherano, que formaba parte de la estructura técnica y respondió con dureza al considerar “desafortunados” sus dichos y defendió la preparación del plantel.
Lo cierto es que el jugador dejó Miami y marchó cedido al Parma de Italia, con opción de compra por una cifra cercana a los 4,5 millones de euros, lo que representa una apuesta fuerte por su proyección. En su estreno mundialista, esa confianza pareció justificada al mostrar su gran forma, definir con precisión, asistir a sus compañeros y liderar los ataques de Estados Unidos.
Benjamín Cremaschi, jugador del Parma
Cremaschi, un jugador con raíces mendocinas
El mediocampista nació en Miami, Estados Unidos, en marzo de 2005, pero su historia personal está marcada por un fuerte lazo con la Argentina. Sus padre es Pablo Cremaschi, quien fue parte de la selección argentina, Los Pumas, y hoy lejos de Mendoza, transita su vida en Miami hasta donde llevó su pasión por este deporte. Allí fundó el único club de rugby de la famosa ciudad internacional.
Pablo Cremaschi, el ex Puma mendocino, tiene actualmente 55 años y vive en Miami junto a su familia: sus 4 hijos y su esposa, Jimena Lara.
Esa herencia cuyana, conectó a Benjamín desde pequeño con las tradiciones argentinas, incluso mientras desarrollaba toda su carrera juvenil en academias estadounidenses. Formado en el Inter Miami, el club que lo vio crecer desde las divisiones inferiores, rápidamente llamó la atención por su potencia física y capacidad de llegada al área rival. Entre su presente en Europa, su vínculo con Messi y el gran rendimiento que demuestra en el Mundial sub 20, es uno de los nombres a seguir.