Mbappé no se calló nada sobre Messi tras ser compañeros en PSG: "No podré jugar más con él"

En las últimas horas se reflotaron en internet declaraciones de Kylian Mbappé sobre su etapa compartida con Lionel Messi en el Paris Saint-Germain. Sus palabras, que habían pasado casi inadvertidas en su momento, volvieron a instalar el debate sobre la convivencia futbolística de dos de las mayores figuras del planeta.
Mbappé fue tajante al referirse a esa etapa: “No podré jugar más con Lionel Messi, pero fue especial”, expresó el delantero, en alusión a su paso en común con el capitán argentino, en una frase que circula nuevamente en redes sociales y medios deportivos.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Joshua__Ubeku/status/1972252485197705433&partner=&hide_thread=false
Lo cierto es que el contexto de aquellas palabras está ligado a los años en que ambos compartieron vestuario en el PSG, junto con otras figuras de renombre mundial. En ese entonces, el club francés apostaba a un proyecto con el objetivo de conquistar la Champions League y aunque los rumores apuntan a una convivencia que no estuvo exenta de tensiones y presiones mediáticas, el capitán francés aseguró que fue especial: “¡Era un lujo que casi solo él podía darte!”
“¡Siempre lo extrañas! Para un delantero como yo, al que le gusta devorar espacios, con él tienes la certeza de tener el balón todo el tiempo”, cerró Kylian Mbappé en Prime Video, sobre su ex dupla en PSG.
¿Qué dijo Franco Mastantuono sobre Mbappé?
El joven jugador argentino es una de las figuras del Real Madrid y la semana pasada convirtió su primer gol en la goleada 4-1 ante Levante: "Es algo muy lindo compartir mi primer gol con esta camiseta. Lo estaba buscando mucho, pero lo importante es que el equipo sigue ganando. Estamos encontrando el funcionamiento que queremos", reconoció el ex River tras la victoria.
Luego, el atacante valoró la ayuda de sus compañeros y destacó a algunos de ellos, entre los que figura el propio Mbappé: "Destaco sobre todo la humildad y lo buenas personas que son. Dani Carvajal ganó seis Champions y es una persona increíble, muy humilde, un líder. Kylian, Vinícius o Jude son jugadores que transmiten mucha humildad y que te apoyan. Eso es muy importante para sentirme cómodo y con confianza", aseguró el argentino.