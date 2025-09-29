29 de septiembre de 2025 - 09:01

Qué es la tarjeta verde que debutó en el Mundial Sub 20 y cómo cambia el arbitraje

La FIFA estrenó en el Mundial Sub 20 de Chile la tarjeta verde, un sistema que permite a los entrenadores solicitar revisiones arbitrales en jugadas decisivas.

Por Cristian Reta

La FIFA eligió el Mundial Sub 20 de Chile 2025 para introducir una de las novedades arbitrales más comentadas de los últimos años: la tarjeta verde. El recurso debutó oficialmente en el partido entre Corea del Sur y Ucrania, y busca transformar la relación entre entrenadores, árbitros y tecnología.

Así es la tarjeta verde, la innovación arbitral del Mundial Sub 20

A diferencia de lo que podría suponerse, la tarjeta verde no está vinculada al fair play ni a reconocimientos disciplinarios. Se trata de una herramienta vinculada al sistema Football Video Support (FVS), una versión más ligera y accesible del VAR. “Los entrenadores podrán mostrar la tarjeta verde al árbitro para solicitar que una jugada sea revisada en video”, explicó la FIFA en su presentación oficial.

Cada equipo cuenta con dos tarjetas verdes por partido, que pueden utilizarse únicamente en acciones decisivas: goles, penales, expulsiones directas o confusión de identidad de un jugador. El procedimiento es sencillo: el técnico entrega la cartulina al cuarto árbitro, la jugada se revisa en pantalla y el colegiado principal tiene la decisión final.

El estreno no tardó en llegar y se dio durante el choque entre Corea del Sur y Ucrania, donde el DT Lee Chang-Won pidió revisar un posible penal mostrando la tarjeta verde. Tras la revisión, el árbitro mantuvo su decisión inicial y no sancionó la falta. “El sistema permite que los equipos tengan la posibilidad de intervenir en decisiones que pueden cambiar un partido”, destacó la FIFA en un comunicado.

El organismo defiende la medida como una forma de agilizar los partidos y democratizar el acceso a la tecnología. Según ESPN, “la tarjeta verde surge como alternativa al VAR tradicional, que requiere más cámaras y personal técnico, lo que lo hace costoso para muchos torneos”.

Sin embargo, esta innovación también genera interrogantes entre los entrenadores, ya que estos deberán administrar con cuidado sus dos oportunidades, mientras que otros temen que el recurso incremente la presión sobre los árbitros. Lo cierto es que la experiencia de Chile marcará el futuro de una medida que ya dividió opiniones pero que, según sus impulsores, busca “hacer el fútbol más justo, ágil y accesible”.

