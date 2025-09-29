Qué es la tarjeta verde que debutó en el Mundial Sub 20 y cómo cambia el arbitraje

La FIFA estrenó en el Mundial Sub 20 de Chile la tarjeta verde, un sistema que permite a los entrenadores solicitar revisiones arbitrales en jugadas decisivas.

La FIFA eligió el Mundial Sub 20 de Chile 2025 para introducir una de las novedades arbitrales más comentadas de los últimos años: la tarjeta verde. El recurso debutó oficialmente en el partido entre Corea del Sur y Ucrania, y busca transformar la relación entre entrenadores, árbitros y tecnología.

Así es la tarjeta verde, la innovación arbitral del Mundial Sub 20 A diferencia de lo que podría suponerse, la tarjeta verde no está vinculada al fair play ni a reconocimientos disciplinarios. Se trata de una herramienta vinculada al sistema Football Video Support (FVS), una versión más ligera y accesible del VAR. “Los entrenadores podrán mostrar la tarjeta verde al árbitro para solicitar que una jugada sea revisada en video”, explicó la FIFA en su presentación oficial.

La FIFA estrenó el “VAR a pedido” o Football Video Support (FVS) en el Mundial Sub 20 de Chile.



Los entrenadores pueden solicitar la revisión de jugadas clave mostrando una tarjeta verde: goles, penales, tarjetas rojas y confusión de identidad. La herramienta… pic.twitter.com/Z5WJD5PtZO — Reporte Ya (@ReporteYa) September 28, 2025 Cada equipo cuenta con dos tarjetas verdes por partido, que pueden utilizarse únicamente en acciones decisivas: goles, penales, expulsiones directas o confusión de identidad de un jugador. El procedimiento es sencillo: el técnico entrega la cartulina al cuarto árbitro, la jugada se revisa en pantalla y el colegiado principal tiene la decisión final.

El estreno no tardó en llegar y se dio durante el choque entre Corea del Sur y Ucrania, donde el DT Lee Chang-Won pidió revisar un posible penal mostrando la tarjeta verde. Tras la revisión, el árbitro mantuvo su decisión inicial y no sancionó la falta. “El sistema permite que los equipos tengan la posibilidad de intervenir en decisiones que pueden cambiar un partido”, destacó la FIFA en un comunicado.

El organismo defiende la medida como una forma de agilizar los partidos y democratizar el acceso a la tecnología. Según ESPN, “la tarjeta verde surge como alternativa al VAR tradicional, que requiere más cámaras y personal técnico, lo que lo hace costoso para muchos torneos”.