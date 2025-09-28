Conmoción en el hockey: falleció una jugadora en pleno partido

La tarde del sábado quedó marcada por la tragedia en La Plata, mientras se disputaba un partido de hockey entre Belgrano Day School y Club Brandsen, en la sede ubicada en 52 y 161, Los Hornos, cuando la jugadora Agustina Russo, de 43 años, se desplomó súbitamente en el campo de juego.
El episodio ocurrió cerca de las 19:30 y rápidamente, una médica presente inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se solicitaba la asistencia del SAME. A las 19:40, los profesionales de emergencia confirmaron su fallecimiento en el lugar.
La causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte” y está a cargo de la UFI N° 15 de La Plata. La intervención policial recayó en la Comisaría Tercera de Los Hornos.
El comunicado del club de hockey de Agustina Russo
El Belgrano Day School expresó su dolor en redes sociales: “Siempre recordaremos a Agustina … con su alegría y calidez tanto dentro como fuera de la cancha. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento. Descansa en paz, Agus”.
Por su parte, el Club Brandsen, sede del encuentro, también emitió un comunicado: “Al momento del hecho, la médica de Brandsen procedió a realizar la reanimación, llamando al 107 y al SUM. Se contuvo a las jugadoras y se acompañó a la familia de la víctima”.
Quién era Agustina Russo
Agustina Russo jugaba en la 4.ª división del Belgrano Day School. Tenía 43 años y trabajaba como empleada administrativa en San Isidro. Su compromiso con el deporte amateur y la participación activa en torneos locales la habían convertido en una figura muy querida dentro de la institución.
La noticia de su pérdida generó conmoción en la comunidad deportiva de La Plata, una ciudad con fuerte tradición en hockey sobre césped. La muerte súbita de una jugadora durante un partido volvió a poner en agenda la discusión sobre la infraestructura médica y los protocolos de emergencia en competencias amateurs.