Conmoción en el hockey: falleció una jugadora en pleno partido

La Plata . Agustina Russo, de 43 años, se desplomó súbitamente en pleno partido. Los intentos de reanimación fueron inmediatos pero no lograron salvarla.

La tarde del sábado quedó marcada por la tragedia en La Plata, mientras se disputaba un partido de hockey entre Belgrano Day School y Club Brandsen, en la sede ubicada en 52 y 161, Los Hornos, cuando la jugadora Agustina Russo, de 43 años, se desplomó súbitamente en el campo de juego.

El episodio ocurrió cerca de las 19:30 y rápidamente, una médica presente inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se solicitaba la asistencia del SAME. A las 19:40, los profesionales de emergencia confirmaron su fallecimiento en el lugar.

image La causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte” y está a cargo de la UFI N° 15 de La Plata. La intervención policial recayó en la Comisaría Tercera de Los Hornos.

El comunicado del club de hockey de Agustina Russo El Belgrano Day School expresó su dolor en redes sociales: “Siempre recordaremos a Agustina … con su alegría y calidez tanto dentro como fuera de la cancha. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento. Descansa en paz, Agus”.

image Por su parte, el Club Brandsen, sede del encuentro, también emitió un comunicado: “Al momento del hecho, la médica de Brandsen procedió a realizar la reanimación, llamando al 107 y al SUM. Se contuvo a las jugadoras y se acompañó a la familia de la víctima”.