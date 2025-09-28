Automovilismo: Nicolás Varrone y la impresionante maniobra que lo acerca a la Fórmula 2

Nicolás Varrone volvió a captar la atención internacional durante las 6 Horas de Fuji del Campeonato Mundial de Resistencia del automovilismo (WEC). Al volante del Porsche 963 del equipo Proton Competición, logró defender la punta durante varios giros tras una maniobra límite frente a un Toyota, acción que alimenta sus chances de acceder a la Fórmula 2.
El bonaerense de 24 años, nacido en Ingeniero Maschwitz, salió momentáneamente de pista para evitar el contacto y, al reincorporarse, utilizó a un auto de la categoría GT3 como referencia para contener el ataque de su rival. Aunque luego perdió la posición, su decisión y temple fueron destacados como una muestra de carácter en la categoría de Hypercar.
¿Qué dijo Varrone luego de su carrera?
Tras la carrera, Varrone explicó: “Cuando me subí traté de concentrarme con el auto que teníamos… fuimos literalmente los más lentos en ritmo de carrera con aire limpio. Traté de hacer un buen relanzamiento y aguantar lo máximo que podía”.
varrone.jpg
Nicolás Varrone también sueña con la Fórmula 1
Agencia NA
Luego, el piloto también resaltó la dificultad de mantener el liderazgo con un coche como el Sport Prototipo de un equipo con escasez de presupuesto: “Pude tener la punta como por 40 minutos, defendiéndome del ataque del Toyota. Fue muy áspero ese momento y dije ‘ya que tengo la punta, no la quiero soltar’. Después caímos en ritmo y no había mucho más para hacer”, expresó el conductor, en diálogo con Infobae.
Finalmente, Proton Competición se ubicó en la 12.ª posición de la clase Hypercar y esta actuación de Varrone en Fuji se suma a su plan de llegar a la Fórmula 2. Recordemos que, en los últimos meses, participó de pruebas con el equipo AIX Racing, donde marcó tiempos competitivos, aunque no pudo sumarse al calendario oficial por la falta de butacas disponibles.
Varrone la rompió en las pruebas de F2 /Foto: Nicolás Varrone
Varrone la rompió en las pruebas de F2 /Foto: Nicolás Varrone
Actualmente, el argentino combina su rol en el WEC con negociaciones para incorporarse a la categoría antesala de la Fórmula 1. El vínculo con General Motors, que debutará en la Fórmula 1 en 2026 bajo la marca Cadillac, lo posiciona como un candidato a seguir en el futuro inmediato.
La destacada trayectoria de Nicolás Varrone en el automovilismo
- Campeón de la clase LMGTE Am del WEC.
- Ganador de las 24 Horas de Le Mans en 2023 y 2024.
- Piloto oficial de General Motors en campeonatos de resistencia.
- Participación en pruebas de Fórmula 2 en Abu Dhabi, Aragón y Valencia.
Recordemos que el objetivo inmediato de Varrone es asegurarse un asiento en Fórmula 2: “Ni bien haya una butaca disponible, voy a estar entrando al campeonato”, declaró semanas atrás, dejando en claro que el salto a la categoría formativa de la Fórmula 1 es su prioridad. Mientras tanto, su desempeño en el WEC y maniobras como la de Fuji continúan siendo su carta de presentación en el exigente mundo del automovilismo internacional.