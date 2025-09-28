Automovilismo: Nicolás Varrone y la impresionante maniobra que lo acerca a la Fórmula 2

El piloto argentino fue protagonista en las 6 Horas de Fuji del Mundial de Resistencia, que reaviva sus aspiraciones de llegar a la antesala de la Fórmula 1.

Nicolás Varrone volvió a captar la atención internacional durante las 6 Horas de Fuji del Campeonato Mundial de Resistencia del automovilismo (WEC). Al volante del Porsche 963 del equipo Proton Competición, logró defender la punta durante varios giros tras una maniobra límite frente a un Toyota, acción que alimenta sus chances de acceder a la Fórmula 2.

El bonaerense de 24 años, nacido en Ingeniero Maschwitz, salió momentáneamente de pista para evitar el contacto y, al reincorporarse, utilizó a un auto de la categoría GT3 como referencia para contener el ataque de su rival. Aunque luego perdió la posición, su decisión y temple fueron destacados como una muestra de carácter en la categoría de Hypercar.

Miren el pedazo de maniobrón que hizo Nico Varrone.



¿Qué dijo Varrone luego de su carrera? Tras la carrera, Varrone explicó: "Cuando me subí traté de concentrarme con el auto que teníamos… fuimos literalmente los más lentos en ritmo de carrera con aire limpio. Traté de hacer un buen relanzamiento y aguantar lo máximo que podía".

varrone.jpg Nicolás Varrone también sueña con la Fórmula 1 Agencia NA Luego, el piloto también resaltó la dificultad de mantener el liderazgo con un coche como el Sport Prototipo de un equipo con escasez de presupuesto: “Pude tener la punta como por 40 minutos, defendiéndome del ataque del Toyota. Fue muy áspero ese momento y dije ‘ya que tengo la punta, no la quiero soltar’. Después caímos en ritmo y no había mucho más para hacer”, expresó el conductor, en diálogo con Infobae.

Finalmente, Proton Competición se ubicó en la 12.ª posición de la clase Hypercar y esta actuación de Varrone en Fuji se suma a su plan de llegar a la Fórmula 2. Recordemos que, en los últimos meses, participó de pruebas con el equipo AIX Racing, donde marcó tiempos competitivos, aunque no pudo sumarse al calendario oficial por la falta de butacas disponibles.